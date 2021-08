Y la canción más escuchada del verano en España es...

En un verano que nos ha dejado temazos que no dejamos de oír a todas horas... ¿Sabes cuáles han sido las canciones más escuchadas en los últimos meses? Tal y como acaba de desvelar Spotify, Todo de ti, de Rauw Alejandro, se posiciona como la canción preferida por sus usuarios.

Un año más los ritmos latinos -y más concretamente los sonidos de Puerto Rico- se posicionan entre los favoritos de los españoles, permitiendo a millones de oyentes viajar hasta el otro lado del Atlántico gracias a las canciones de los artistas del momento. Así, según los datos de la plataforma musical, y tras el éxito de Todo de ti, el segundo tema más escuchado del verano en nuestro país es Yonaguni, del también puertorriqueño Bad Bunny, quien constata que la mezcla entre lo latino y lo japonés también puede tener cabida. El podio de honor lo cierra Qué Más Pues, de J Balvin y María Becerra, seguido del estadounidense Justin Quiles con Loco y el tema de Sebastián Yatra y Myke Towers Pareja del Año, quienes se cuelan en cuarto y quinto puesto respectivamente.

Asimismo, un año más, la música en español vuelve a posicionarse como la preferida por los oyentes de nuestro país a la hora de poner ritmo a los mejores momentos del verano. Así, en el puesto número seis del ranking encontramos Tiroteo - Remix, del mallorquín Marc Seguí junto a Pol Granch y Rauw Alejandro, seguida del tema Miénteme, de TINI y María Becerra. Las últimas tres posiciones de la lista la protagonizan La historia, de El Taiger y DJ Conds (octavo); Pepas, de Farruko (noveno); y AM - Remix (décimo), de Nio García junto a J Balvin y Bad Bunny, que el año pasado alcanzaba la posición número 1 con su tema La Jeepeta.

Las canciones más escuchadas del verano en el mundo

Olivia Rodrigo se ha convertido en la artista del verano a nivel mundial gracias a su tema 'good 4 u. La canción ha supuesto todo un éxito para los oyentes de Spotify, la cual recoge más de 574 millones de reproducciones en todo el mundo, además de formar parte de más de 325.000 listas de reproducción generadas por los usuarios. "Que good 4 u haya alcanzado la primera posición en el ranking de canciones del verano es algo que aún me parece increíble de creer. Haber formado parte de una época tan entrañable, querida y divertida como es el verano supone para mí el mayor de los regalos", ha afirmado la artista.

A continuación encontramos temas como Beggin", del grupo italiano Maneskin, quienes han sabido ganarse el cariño de millones de fans de todo el mundo tras su éxito este año en Eurovisión. Todo De Ti, de Rauw Alejandro, también se cuela en el ranking internacional, esta vez, ocupando la tercera posición. El cuarto y quinto lugar lo encabezan, por este orden, MONTERO (Call Me By Your Name), de Lil Nas X, y Kiss Me More, de Doja Cat y SZA. Este top 10 internacional lo completan: STAY, de The Kid LAROI y Justin Bieber; Yonaguni, de Bad Bunny; Bad Habits, de Ed Sheeran; Butter, de BTS; y Levitating, de Dua Lipa y DaBaby.