Asaja pide su incorporación a la plataforma agroalimentaria

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila vuelve a reclamar su inclusión en el grupo de trabajo para la puesta en marcha de la Plataforma Agroalimentaria, uno de los ejes del Plan Territorial de Fomento de Ávila y proyecto que en estos momentos mantiene enfrentado al Diálogo Social y a la Junta por su liderazgo y, en concreto, por la subvención de medio millón de euros a Avilagro para su impulso. En este sentido, Asaja espera ser convocada a la reunión del grupo de trabajo anunciada para el próximo miércoles.

La organización explica en una nota de prensa que viene reclamando su incorporación como miembro de pleno derecho en todos los asuntos que en materia agroalimentaria se llevaran a cabo a dentro del Plan Territorial de Fomento de Ávila desde el verano pasado. De hecho, detallan, el presidente provincial de la organización profesional agraria, Joaquín Antonio Pino, así se lo trasladó personalmente en ese momento al propio delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila y al presidente de la Diputación Provincial, como instituciones impulsoras del mismo.

Además, "en la primera ocasión que la organización participó en una reunión oficial convocada por la Delegación Territorial expresó su malestar por la exclusión de las organizaciones agrarias de la participación en la Plataforma Logística Agroalimentaria y las formas en las que se tuvieron que enterar de su puesta en marcha, solicitando su incorporación como miembros de pleno derecho en la reunión del Consejo Agrario Provincial celebrada el 6 de octubre de 2020 y presidida por el propio delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila", trasladan.

A raíz de esta queja, continúan, se convocó el 30 de octubre a las organizaciones agrarias de la provincia a una reunión que se hizo pública en la sede de la Diputación Provincial de Ávila, con la participación del presidente de esa institución y del delegado territorial y a la que no asistió ningún cargo de la consejería de Empleo e Industria como suele ser habitual, y se insistió por parte de la organización en la petición de formar parte de la plataforma tanto en niveles de decisión como técnicos.

El pasado 23 de febrero, esta vez ante registro y mediante sendos escritos dirigidos a la consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, y al presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García, Asaja reiteró la petición de su inclusión de pleno derecho para trabajar en todas las actuaciones que en materia agroalimentaria se lleven a cabo dentro del Plan Territorial de Fomento de Ávila.

Asaja asegura que no alcanza a entender los intereses que llevan a excluir de esta plataforma al sector productor de alimentos de nuestra provincia, siendo una de las tres partes fundamentales que conforman el sistema agroalimentario, producción, industria y distribución. La organización recuerda que cuenta con estructura por toda la provincia de Ávila y todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla y León, contando en plantilla con profesionales cualificados del ámbito de la veterinaria, agronomía, medio ambiente, administración y dirección de empresas o derecho agroalimentario que pueden aportar su conocimiento y experiencia en los grupos de trabajo de esta plataforma. Así, ve en su exclusión "un sin sentido".

Asaja también apunta que es la única organización profesional agraria representativa en todas y cada una de las provincias de nuestra región y la mayoritaria tanto a nivel de todo el conjunto regional y nacional, reconocido así oficial y legalmente por la Ley 1/2014, Agraria de Castilla y León, y los procesos electorales de representatividad agraria celebrados en nuestra comunidad, el último en 2018.

"Si los responsables de la consejería de Empleo e Industria buscan realmente lo que públicamente propugnan, transparencia y trabajo por el bien común del conjunto del sector agroalimentario, Asaja no entiende que pase el tiempo y no se materialice la incorporación de la organización profesional en la Plataforma Agroalimentaria, como tampoco se concibe que no se dé participación al personal de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de su Instituto Tecnológico Agrario ITACYL y del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila cuando las competencias en materia agroalimentaria las ostentan en esa Consejería y cuentan con recursos y profesionales de primer orden y dilatada experiencia en este ámbito", trasladan.

Por todo lo expuesto, Asaja espera ser convocada oficialmente al grupo de trabajo de la Plataforma Logística Agroalimentaria que el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, David Martín, ha anunciado a los medios de comunicación que se celebrará el próximo miércoles día 10 de marzo, más cuando en recientes declaraciones ha expresado públicamente que "el que se quiera subir al barco a trabajar, bienvenido".