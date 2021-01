Oriol Vidal ya tiene su victoria

No ha tardado en llegar la primera de las alegrías para Oriol Vidal y Saleh Alsaif. El catalán, alumno de la Universidad Católica de Ávila y miembro del UCAVRacing Engineering, se hacía con el triunfo en la segunda de las etapas del Dakar 2021. Una dura jornada en la que, junto a su piloto, el local Saleh Alsaif, conquistaban la especial de 457 kilómetros entre Bisha y Wadi Al Dawasir en un lunes con un total de 685 kilómetros recorridos pero un final feliz para la pareja que forman el español y el saudí a los mandos de su Side By Side del equipo FN Speed Team. Una escuadra en la que la Universidad Católica de Ávila está doblemente presente con la presencia de Ismael Collar, profesor y especialista en electrónica de competición y adquisición de datos.

«Estamos muy emocionados con el triunfo de etapa. No lo hubiera creído. Hace quince días ni siquiera sabía que iba a poder volver a correr el Dakar» comentaba Oriol Vidal a través de un vídeo apenas había finalizado la jornada. «La etapa ha sido muy variada. Hemos empezado con la dunas, que en esta edición aún no las habíamos pisado. Nos hemos movido muy bien.La navegación ha funcionado bien hasta el final, donde he cometido un pequeño error y hemos perdido algún que otro minuto, pero esto es el Dakar, a todo el mundo le pasan cosas y lo importante es llegar al final de la jornada con el mínimo de problemas posibles».

No ha sido una etapa sencilla. Saleh Alsaif y Oriol Vidal (FNSpeed Team) han mantenido en el inicio de la jornada una interesante pelea con la pareja francesa formada por Matthieu Margaillan y Axelle Roux Decima, que finalmente acabarían octavos a 7’22’’ de Alsaif y Vidal. Una vez en cabeza, no abandonarían su primera posición pese a los intentos de desbancarles de la pareja española Gerard Farres - Armand Monleón (Monster Energy Can-am), segundos al final de la jornada a 1’40’’. Tiempos que finalmente se reducirían un poco más, dado que la organización penalizaba con un minuto a Alsaif y Oriol. Pese a ello, 5h.06’07’’ y victoria inapelable. Alcanzar la meta no fue sencillo. «Hemos pinchado a 15 kilómetros y hemos decidido llegar a meta sólo con la llanta. Ha sido la decisión acertada porque de lo contrario no hubiéramos podido ganar la etapa».

En la general el liderato corresponde ahora a los chilenos Francisco López Contardo y JuanPabloLatrach (South Racing Can-am) con un total de 8h.58’13’’. Saleh Alsaif y Oriol Vidal avanzan hasta la octava posición con un total de 9h.09’54’’, a cuatro minutos de la séptima plaza que ocupan los rusos Sergei Kariakin y Anton Vlasiuk (SNAG Racing Team).

Tras la buena actuación del lunes, el salmantino Lorenzo Santolino (Sherco Factory), piloto con una estrecha relación con Ávila, se dejaba 20’11’’ respecto al ganador de la etapa, el estadounidense Ricky Brabec, que hacía un tiempo de 4h.21’51’’. En la general es décimo.

Este martes llega la tercera etapa con salida y llegada en Wadi Al Dawasir. Un total de 630 kilómetros y 403 de especial en una jornada en la que la edición se adentra de lleno en el Empty Quarter. Jornada de completo desierto para los pilotos en lo que será un día de muchas dunas. Una especial con zonas técnicas pero también espacios de velocidad donde los más rápidos pueden aprovechar para marcar distancias.