La escalada de rebrotes llega a CyL con ocho declarados

La proliferación de nuevos rebrotes de coronavirus enCastilla y León ya es una realidad, y cada día que pasa Sanidad tiene constancia de nuevos focos de contagio que evidencian la fragilidad de los buenos datos cosechados las últimas semanas. Solo en las últimas 24 horas la Comunidad ha registrado dos nuevos brotes de coronavirus en La Cistérniga (Valladolid) y Villoria de Órbigo (León) que se suman a los cuatro que permanecen activos y elevan hasta ocho el total de focos detectado en Castilla y León desde el fin del Estado de Alarma que han dejado en total 119 contagiados y otros tantos en aislamiento preventivo. El último brote del que se tiene constancia es el confirmado ayer en La Cistérniga (Valladolid), con tres jóvenes que han dado positivo y que están en aislamiento. En principio están asintomáticos y podrían haber participado en una celebración espontánea de las fiestas de La Virgen del Carmen, suspendidas por la pandemia, y que estarían vinculados a las peñas del municipio. Actualmente se está realizando un seguimiento de los contactos de estos jóvenes para que se hagan las pruebas correspondientes, aunque por el momento no se puede precisar la cifra de aislados, informa Ical.

También ayer se tuvo conocimiento de un brote de Villoria de Órbigo (León) con cuatro positivos que no presentan síntomas, y de sus contactos estrechos, la Gerencia de Atención Primaria está realizando el estudio epidemiológico a otras tres. Precisamente este viernes la Comunidad anotó un record negativo al registrar 17 nuevos casos de coronavirus confirmados por la prueba PCR en las últimas 24 horas, doce más que el jueves, y una cifra muy alejada de las que venía contabilizando Sanidad, y donde cada jornada informaba de entre cuatro y ocho nuevos contagiados confirmados en las últimas 24 horas.

Los casos confirmados en la última jornada se concentraron en Soria, con siete, cuatro en Valladolid, tres en Burgos, dos en Zamora y uno en Salamanca. No obstante, al igual que el jueves, no hubo que lamentar ninguna muerte en la Comunidad, mientras que la cifra de altas se elevó en cuatro.

Focos activos

Además de los dos brotes mencionados anteriormente, la Comunidad mantiene activos otros cuatro. En Burgos, se han registrado dos brotes con 24 positivos que, al parecer, tienen su origen en Aragón. En el caso del primer brote que afectaba a doce personas, una mujer se encuentra hospitalizada y los demás aislados en su domicilio. En el segundo brote han aumentado los positivos de seis a nueve; cinco mujeres y cuatro hombres, todos aislados en su domicilio.

En León, además del foco de Villoria de Órbigo, con cuatro casos, permanece activo el brote confirmado este martes, 21 de julio, que afecta a una familia de Corullón. El brote está declarado en el País Vasco donde, a raíz de una comida, las dos personas de Corullón se infectaron, y, a su vuelta a la comarca, contagiaron a otras con las que estuvieron en contacto. Hasta el momento, el brote suma siete positivos.

En la provincia de Soria, Sanidad continúa con los rastreos vinculados al Hogar de Socialización de Cruz Roja, después de que dos menores y un monitor, y otro menor de entre los contactos estrechos dieran positivo en las PCR. Además, ayer se conocieron otros cuatro positivos, (uno de ellos asintomático).

En Valladolid, además del brote conocido ayer, se mantiene activo el declarado en la capital el 13 de julio, vinculado a un grupo de trabajadores de una empresa hortícola con 23 pacientes positivos. Los afectados forman parte de entornos familiares y mixtos.En este caso, la labor de rastreo se extendió a la provincia de Segovia, a la localidad de Chatún (Segovia).