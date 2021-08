La Diputación pedirá la declaración de zona catastrófica

La Diputación Provincial de Ávila instará a la Junta de Castilla y León «para que se generen y se habiliten líneas de ayuda. No sólo hay que pensar en el primer momento, que es salvar vidas, sino en el día después, en esos cientos de ganaderos y su ganado, que ha desaparecido, y en un futuro inmediato», pero también pedirá al Gobierno para que esas 12.000 hectáreas quemadas y que «se irán incrementando, sean declaradas zona catastrófica» para que se puedan amparar en esa serie de ayudas «que tiene aprobadas el Gobierno y que todos los municipios afectados puedan solicitar». Era el anuncio que este lunes realizaba el presidente de la DiputaciónProvincial, Carlos García, ante lo que calificó como «auténtica catástrofe medioambiental. Una catástrofe totalmente desconocida en los últimos años. Ver quemar tu tierra y tu provincia es de las cosas más dolorosas».Una jornada en la que no dudó en agradecer a todos los que han estado «al pie del cañón» y quienes han trabajado en todo lo que ha generado esta situación.

No recuerda Carlos García un incendio «con esta magnitud y tanta superficie que haya hecho tanto daño al territorio provincial. Ávila no se merece esto. Hay que tenerlo en cuenta de cara a futuro. Ávila no sólo tiene el problema demográfico sino el de los incendios, que se está instalando como un problema estructural». Carlos García quiso recordar con el paso de las horas, y como presidente del Partido Popular, que «en la máxima institución abulense donde gobernamos, la Diputación, llevamos todo el mandato trabajando para dotar a la provincia de parques comarcales de bomberos.Serán un gran refuerzo ante posibles incendios forestales».

Por Ávila anunciaba también su intención de solicitar la declaración de zona catastrófica ante el «daño extremo» ocasionado a los pueblos y sus vecinos «que tan duramente están viviendo esta tragedia, muchos de ellos con grandes pérdidas». Señalan desde Por Ávila que «se trata del incendio más grave y extenso que ha tenido lugar en España en lo que va de año. Es del todo improbable que los pequeños pueblos afectados por el fuego puedan hacer frente a las pérdidas ocasionadas». En este sentido Por Ávila se hace eco de los «innumerables daños» ocasionados. «Este daño extremo ha ocasionado pérdidas que deberán valorarse adecuadamente una vez se extinga el incendio, pero es necesario actuar con máxima prontitud para que las ayudas que correspondan lleguen cuanto antes a los pueblos, vecinos y familias» y que «se empiece a trabajar desde ya en la recopilación de todos los datos. Van a necesitar la ayuda de todos para que nuestra sierra y nuestros valles puedan recuperar su belleza natural, su esencia y su riqueza patrimonial y etnográfica pero, sobre todo, necesitarán el apoyo firme de las administraciones para minimizar las pérdidas ocasionadas».

Desde Ciudadanos Ávila se traslada todo el apoyo «a los afectados que se han visto obligados a dejar sus hogares ante la virulencia del fuego con la esperanza de que los incendios puedan ser controlados en el menor tiempo posible». El partido liberal, además, se solidariza con los ganaderos y agricultores afectados por estos incendios, que ponen en riesgo su forma de vida y el trabajo de años para muchos de ellos. Muestras de pesar y de agradecimiento «a todos los equipos de emergencias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participan en las labores de extinción y evacuación de las personas afectadas por su trabajo ímprobo y sin descanso para controlar estos incendios».

Podemos Ávila quiso mostrar de manera pública su «más profunda admiración y apoyo a todas las personas que a día de hoy están implicadas en la extinción del incendio provocado de manera fortuita en las inmediaciones de Navalacruz» al tiempo que reivindica que «cuando las brigadas contra incendios avisaron que había que aumentar el número de miembros, la Junta de Castillas y León no hizo caso». Señalan que ante este tipo de catástrofes en la naturaleza «la ciudadanía ve la gran importancia que tienen las medidas preventivas y de mantenimiento».

Reacción también desde las filas de Izquierda Unida de Ávila, que habla de la dureza ante la que se enfrentan «nuestros pueblos» y que «obliga a solidarizarse de manera pública con la gente que lo está pasando mal. Con nuestros paisanos de Solosancho , de Navalacruz, de La Paramera, de Villaviciosa, de Robledillo, de Palacios de Sotalbo y de Riofrío. También con los de Mengamuñoz y La Hija de Dios, de Navalmoral. Pero también con los pueblos del Valle del Tiétar que han sufrido incendios estos días aunque de menor costo medioambiental pero igualmente doloroso». Desde la formación de izquierdas expresan su solidaridad «con los equipos de bomberos forestales, con las brigadas que se forman de manera temporal cada verano en nuestros pueblos y que luchan con su esfuerzo y su rápida preparación, escasa en tiempo de formación y abundante en motivación por coraje».