Javier Maíz dedica su nuevo disco de guitarra a Ávila

El guitarrista abulense Javier Maíz ha publicado su cuarto disco en solitario, un trabajo titulado Rincones de Ávila y ecos de guitarra que reúne una decena de temas que ha compuesto inspirándose en lugares especialmente significativos de la capital y la provincia.

Este nuevo trabajo lo tenía ya finalizado su autor el pasado mes de febrero, pero de las difíciles circunstancias que impuso la covid retrasó su aparición hasta este pasado verano, durante el cual comenzó a distribuirse en tiendas abulenses a través de la escuela de música Musicamos, encargada de la edición y distribución del mismo.

El disco ofrece una recopilación de piezas compuestas por el intérprete, a guitarra solista, partiendo de una selección de algunos rincones históricos de Ávila capital, por lo cual, según él mismo ha manifestado, podría denominarse un «paseo musical en el que ha intentado plasmar a través de la música algo relacionado con esos lugares, recordando historias, leyendas o vivencias propias».

vuelta a los orígenes. El disco, añadió su autor, ha significado de alguna manera «una vuelta a mis orígenes, al primer disco que hice, también con temas míos, ahondando en mi línea personal de tocar la guitarra ofreciendo temas relajados», siempre «buscando la calidad máxima y apostando más por lo sugerente, por compartir un puñado de sentimientos con mis oyentes, que por la complejidad técnica».

Cada rincón de la capital o la provincia elegido para este disco, grabado en un estudio que un abulense tiene en Madrid, llega al oyente «con su música evocadora de guitarra ‘al natural», complementadas las canciones con la poesía de José María Muñoz Quirós y, por último, con una dedicatoria especial para cada tema, cuyos títulos son los siguientes: La ciudad medieval, Calle de la Cruz Vieja, Cuna de Santa Teresa, Puerta del Alcázar, El Paseo del Rastro, Poema al Lienzo Norte, El río Adaja, Los Cuatro Postes, Celterías, Cuna vacía.

Explica Javier Maíz en el disco a sus oyentes que «quiero compartir con vosotros este ‘paseo musical’ por algunas calles y lugares de Ávila y provincia, acompañado de mi guitarra ‘al natural’. Se traba de una selección de temas que he venido componiendo en estos últimos tiempos, inspirados en sensaciones y sentimientos desde lo más profundo de mi corazón. Un decidido y fuerte sentimiento de orgullo por nuestra ciudad, con sus defectos y sus virtudes, ciudad cargada de historias y leyendas, esa ciudad que he querido reflejar de gentes que van y vienen (desgraciadamente no son pocas las que se van)».

La protagonista del disco, insiste, es «esta ciudad medieval en la que después de varios siglos aún tienen lugar los duelos de ‘caballeros’ (no precisamente por una bella dama o por motivos de honra familiar). Esa ciudad de paseantes buscando un hilo de sol y resguardo por los mismos itinerarios de siempre, o de buscadores de la mejor foto o el mejor selfie con los que inmortalizar ese viaje o ese momento previo a ‘colgarse’ en las redes sociales. Una vez más me sentiré muy dichoso y complacido de que mi guitarra no os haya dejado indiferentes».