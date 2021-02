Tudanca exige a la Junta no cambiar criterios "cada 2 días"

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, exigió hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente del Gobierno regional, Francisco Igea, “seguridad y coherencia” en la gestión de la pandemia de COVID-19 porque, en su opinión, “no puede ser que se cambien los criterios para las restricciones o la desescalada cada dos días”.

“Esta Comunidad no puede depender de los caprichos del señor Igea y el señor Mañueco con las medidas para afrontar la pandemia”, reivindicó Tudanca, para quien se debe “dar seguridad y certezas a todos los sectores”, ya que la crisis del COVID-19, además de sanitaria, recordó que es “social y económica”.

Por ello, el secretario general del PSCyL lamentó que se siga “sin ver ni una sola ayuda por parte de la Junta a las familias, autónomos, trabajadores y empresas” en un momento en el que “no pueden más y necesitan ayudas directas para poder sobrevivir”, y pidió así dejar “la estrategia del conflicto jurídico y las llamadas a la rebelión frente al Gobierno de España” porque, en su opinión, “no están sirviendo para afrontar esta pandemia”.

Tampoco consideró que estén sirviendo “las medidas y anuncios vacuos de Mañueco”, de quien Tudanca recordó que “hace unos meses se reunió con los presidentes de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid para coordinar medidas para desescalar cuando las circunstancias lo permitieran y no parece que tuviera mucho éxito”, puesto que, según el secretario general del PSCyL, “cada vez que Mañueco hace un anuncio, lo que sabemos es que es probable que pase lo contrario de lo que promete”, lo que está generando “un enorme caos en la gestión de la tercera ola en Castilla y León”.

Una tercera ola que Tudanca reconoció que “afortunadamente, se está conteniendo” pero frente a la que “queda mucho por batallar”, por lo que pidió “prudencia en la desescalada” ya que “lo primero es la salud”. “Lo hemos antepuesto siempre, porque no fuimos nosotros los que apostamos por salvar la Navidad, como hizo el señor Mañueco”, lo que a su juicio “ha provocado el incremento desaforado de los contagios durante el mes de enero y lo que llevamos de febrero”.

Frente a ello, Tudanca pidió “el refuerzo de la Sanidad, más recursos humanos y mejores condiciones para los profesionales”, así como la recuperación de la atención presencial, el diagnóstico de todas las enfermedades y patologías no COVID y la reapertura de los consultorios médicos en el medio rural.

Segunda infraestructura hospitalaria para Segovia

Tudanca realizó estas declaraciones durante su intervención en el Comité Provincial del PSOE de Segovia, en el que también pidió a la Junta “el cumplimiento de las promesas reiteradas e incumplidas con la Sanidad segoviana, como esa segunda infraestructura hospitalaria o la construcción rápida de esa unidad de radioterapia”.

Y es que, según Tudanca, “por parte del Partido Popular y de Ciudadanos en la Junta de Castilla y León solo hemos recibido mentiras y, en las últimas semanas, la creación de conflictos innecesarios que han lastrado la credibilidad de las instituciones y la lucha contra el virus” en vez de “las inversiones necesarias en el ámbito sanitario que, desde el primer día de la pandemia, se pusieron de manifiesto en la provincia de Segovia”.

Esas carencias, “que no eran de ahora”, siguen sin recibir “certezas” por parte de la Junta, según el secretario general del PSCyL, quien además de la falta de la segunda infraestructura sanitaria y la unidad de radioterapia, también lamentó que “durante todos estos meses, las listas de espera se han disparado de forma dramática, dejando sin atención a miles de segovianos”, puesto que “las patologías no COVID no se están atendiendo de manera adecuada”, provocando “muchos dramas a mucha gente de la Comunidad”.

Por ello, Tudanca aseguró que van a seguir “apostando porque la Sanidad pública tenga el refuerzo en el ámbito personal, en materia de recursos y de infraestructuras que necesita” y, en ese sentido, agradeció el “enorme trabajo” que se está realizando, en ese y en “todos los ámbitos”, desde el PSOE de Segovia, de quien dijo tiene “dignísimos representantes en el Senado, la Diputación y las Cortes”, así como en el Ayuntamiento de la capital segoviana, al ensalzar la figura de Clara Luquero.

Tudanca se unió así a las reivindicaciones aprobadas hoy en el Comité Provincial del PSOE de Segovia, como la petición para el mantenimiento de la actividad en la base mixta de Segovia y la instancia a Junta y Gobierno de España para que “se impliquen en todos los proyectos de desarrollo que tiene pendientes la provincia desde el punto de vista industrial, del desarrollo demográfico y de las infraestructuras”.

“Vamos a ser reivindicativos gobierne quien gobierne, y frente al Gobierno que sea”, explicó Tudanca, antes de volver a poner en valor el “enorme trabajo” de Luquero “y todo su equipo de gobierno” para “poner a Segovia en el mapa y defender los intereses de los segovianos”, por lo que se sumó al respaldo “a su labor”.

Recuerdo a Giménez-Rico

Por último, Luis Tudanca concluyó su intervención en el Comité Provincial del PSOE de Segovia con un reconocimiento a la figura del cineasta Antonio Giménez-Rico, que falleció ayer a los 82 años, por ser “un burgalés ilustre” y que en su película ‘El diputado voto del señor Cayo’ “puso de manifiesto esa quiebra entre la España urbana y la rural, la superpoblada y la vaciada”.

“En esa obra y película, hay un diálogo en el que se pone de manifiesto que, ya entonces, en la España vaciada y en el resto se hablaban dos lenguas distintas”, aseguró Tudanca, para quien “esa voz de la España vaciada se tiene que oír cada vez más fuerte” porque “es la primera vez que hay un Gobierno de España comprometido en la lucha contra la despoblación y lo tenemos que aprovechar”.