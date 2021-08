Ruba se despide de la Cebrereña tras una década

La CulturalDeportiva Cebrereña se despide de Ruba. «Diez años disfrutando de un jugador de otra categoría, de un muro, de un capitán, un gran compañero y persona». Con estas palabras el club hacía oficial la salida de un jugador cuya marcha, por motivos laborales, estaba señalada desde hacía tiempo en El Mancho Ángel Sastre. Su destino no tanto, aunque se fue aclarando con el paso de las semanas a medida que el verano avanzaba. Lo cierto es que fue el Real Ávila uno de los primeros en preguntar por el ‘3’ verdiblanco. En el Adolfo Suárez vieron en el abulense un interesante refuerzo. Como con David Terleira, hubo contactos, pero como con el delantero, no llegaron a buen puerto. No será el Adolfo Suárez su siguiente destino, sino el Sancti Spíritu y un Colegios Diocesanos UCAV que, precisamente por cuestiones laborales, apareció como una posibilidad que fue tomando forma. Un movimiento que todas las partes quisieron y pidieron llevar y tratar con la máxima discreción.Pero lo que era conocido en los rincones más futboleros tomó forma publica cuando este martes la Cultural Deportiva Cebrereña regresaba al trabajo en esta pretemporada 2021-22 sin el central.

Se despide la Cebrereña de Ruba y lo hace el propio jugador a través de las redes sociales. «Cuando el pasado mes de junio jugué el último partido de liga jamás pensé que iba a ser el último vestido de verdiblanco.Jamás pensé que esos 90 minutos en Santa Marta iban a suponer un punto y aparte después de 10 años como jugador de la Cebrereña» explica un jugador que ha vivido «ascensos, descensos y muchas situaciones diversas y adversas dentro de un campo de fútbol, pero sin duda la más dura es escribir estas líneas para despedirme de Cebreros, de ElMancho ÁngelSastre y de todos los aficionados» comenta el jugador, que pide comprensión ante los motivos laborales que le han llevado a dejar el club.

A partir de ahora vestirá de amarillo, en un Colegios Diocesanos donde se reencontrará con muchos ex compañeros y donde está llamado a formar pareja en el centro de la defensa con Oli, lo que permitirá previsiblemente a MarioHidalgo a dar un paso adelante, a su posición natural, el centro del campo. Será un refuerzo de lujo para el equipo de Somoza.