El alquiler de viviendas coge ritmo tras el frenazo de 2020

Asegura Tomás García, responsable del Grupo Capitel, que a día de hoy prácticamente su inmobiliaria no dispone de oferta de vivienda en alquiler. Y no es que no entren pisos sino que actualmente, asegura, «vivienda que entra, vivienda que se alquila». Esto viene a confirmar lo que apunta un reciente estudio del portal inmobiliario idealista que asegura que el 22 por ciento de las viviendas en alquiler que se ofertan en la capital abulense encuentran inquilino en menos de una semana.

Curiosamente el estudio indica que como tónica general, y en el conjunto del país, en el último año y debido a la pandemia, el porcentaje de pisos que se alquilan en menos de una semana ha bajado, pasando del 43 por ciento al 30 por ciento; es decir, el alquiler se ha vuelto menos dinámico. Sin embargo, esto no parece haber ocurrido en Ávila, donde el porcentaje de viviendas en alquiler que tardan menos de una semana en encontrar inquilino no solo no se ha reducido en los últimos meses sino que se ha incrementando, pasando del 19 por ciento de febrero de 2020 al 22 por ciento de abril de este año, según el referido informe. A esto hay que sumar las viviendas que se alquilan en el plazo de entre una semana y un mes, que según los datos que maneja este portal inmobiliario en el caso de Ávila son el 9 por ciento. Esto supone que tres de cada diez viviendas que se ponen en alquiler en Ávila encuentran inquilino en menos de un mes. Eso sí, el 8 por ciento de los pisos que buscan un arrendatario tienen que esperar para encontrarlo entre uno y tres meses y más de tres meses, el 62 por ciento de las viviendas que salen al mercado de alquiler, según el estudio realizado por este portal atendiendo a los anunciantes que se dan de baja tras conseguir inquilino.

De hecho, solo en una decena de capitales de provincia el porcentaje de viviendas que encuentran arrendatario en menos de una semana se ha incrementado, siendo Vitoria donde mayor dinamismo se ha registrado teniendo en cuenta que si hace algo más de un año las viviendas que salían del mercado a la semana de ofertarse eran el 39 por ciento y ahora son el 49. Junto con Ávila y Vitoria, también en Badajoz, Guadalajara, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, Segovia y Zamora ha aumentado el porcentaje de pisos que encuentran inquilino en menos de siete días.

los más rápidos. «La pandemia obviamente ha sido un golpe tremendo, no solo para nuestro sector, pero es cierto que Ávila ha capeado mejor esta situación», asegura Josué Barrera, el director de gestión de la inmobiliaria Camarasa que apunta que «igual que Ávila tiene unas características que le impiden crecer como ocurre en otros sitios, en este caso han sido favorables para que la caída no haya sido tan grande como en otros lugares».

Al dinamismo del sector atribuye Barrera en parte el que en los últimos años el mercado de alquiler haya experimentado «una importante mejora, en este caso en lo que se refiere a calidad de los inmuebles». «El alquiler ha mejorado sobre todo en características de las viviendas que ofrecemos: son mejores, los propietarios las cuidan más, ofrecen más comodidades, las amueblan mejor… ha cambiado un poco el concepto», reconoce este experto inmobiliario.