La Junta apoya incluir a Ávila en la red de Cercanías

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió este martes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León que Ávila es un «objetivo prioritario» en las políticas de movilidad de la Junta y mostró su disposición a apoyar la inclusión de Ávila en la red de Cercanías de Madrid «sabiendo las dificultades que podía tener». Así respondió a la pregunta formulada por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, sobre esta cuestión en la sesión de control al Ejecutivo regional.

Suárez-Quiñones recordó que la conexión de Ávila con Madrid por ferrocaril es «una competencia del Gobierno de España», tanto de ADIF como de Renfe, y precisó que «la Junta no tiene inconveniente» en apoyar esa inclusión, pero «nos hacemos cargo de los múltiples condicionantes que tiene», como la voluntad del Gobierno para hacerlo, la necesidad de acometer obras de infraestructuras y la organización de trenes en los accesos a Madrid».

En su turno de réplica, el procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, lamentó la «pésima situación» del transporte ferroviario en la provincia, especialmente con Madrid, pero también con otras capitales, como Salamanca o Valladolid, por lo que reclamó al gobierno autonómico el apoyo necesario para promover la incorporación de Ávila a la red de Cercanías de Madrid.

Pedro Pascual afirmó que la movilidad con Madrid es, para los abulenses, una «necesidad», por ello pidió al gobierno regional que detalle los pasos que se están dando para que la incorporación de Ávila a la red de Cercanías de Madrid se haga, «de una vez por todas», realidad.

Así, Pascual pidió a la Junta que «asuma sus competencias» y trabaje de «forma activa» para que la provincia forme parte de este proyecto que, sin duda, mejoraría las comunicaciones con la capital y contribuiría a impulsar el desarrollo y el progreso de una provincia que, ha lamentado, «cuenta con unas comunicaciones ferroviarias propias del siglo XIX», con tiempos peores a los de hace 20 años en sus conexiones con Madrid y con precios que incluso superan la conexión de AVE entre Madrid y Barcelona. El procurador abulense ha asegurado que el futuro de Ávila pasa por mejorar las conexiones de tren con Madrid y, en este sentido, valoró el trabajo realizado por la Mesa del Ferrocarril para alcanzar este objetivo común y reivindicar, del mismo modo, que se recuperen todas las frecuencias y horarios anteriores al inicio de la pandemia.

En su contrarréplica, Suárez-Quiñones le dio la razón a Pascual por la situación en la que se encuentran las conexiones ferroviarias de Ávila, y precisó que «en todas las reuniones con el Ministerio de Transportes sale siempre los tiempos inasumibles del viaje en tren de Ávila a Madrid», viajes que en los peores casos superan las dos horas. Según Suárez-Quiñones, «esto viene propiciado por limitaciones temporales de velocidad», concretamente 18 en el tren que va a Madrid desde Ávila y otras 16 a la vuelta, y 19 limitaciones en las que «al tren no se le deja ir más deprisa, no porque no pueda, sino por el nudo de la red de Cercanías de alta capacidad de Villalba hacia Madrid que con esos trenes de dos pisos hace que el surco sea preferente» y sufre, por tanto, ese viaje de los abulenses a Madrid, así como los trenes de mercancías procedentes de Valladolid.

Suárez-Quiñones insistió en que hay que modificar infraestructuras, tanto de electrificación como de trazado, y «organizar, reservar surco suficiente para que eso sea posible», un planteamiento que, recordó, ha hecho a este ministro (Ábalos) y a los anteriores (Ana Pastor y De la Serna).

A su vez, defendió el apoyo de la Junta con sus políticas a la movilidad de los abulenses, y recordó las bonificaciones que reciben por sus viajes a Madrid, con ese convenio que tienen con la Comunidad de Madrid por valor de 7 millones de euros, que expira en 2022 y «que se renovará», y que posibilita descuentos del 63% para los usuarios del Bono Transporte y del 78% en los del Bono Joven.