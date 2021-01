Descanso para Oriol Vidal y Saleh Alsaif

Llegó a su ecuador el Dakar 2021 con la jornada de descanso en Ha’il tras una primera semana de competición y una segunda aún por delante con mucho que decir en las diferentes categorías, demasiado abiertas como para dar por ganador a nadie.Jornada de descanso para recuperar las fuerzas –«la fatiga se nota»– y reparar los vehículos. Entre ellos el Side by Side de Saleh Alsaif y el catalán Oriol Vidal, alumno de la UCAVy miembro del UCAVRacing Engineering. Porque la jornada del viernes fue dura para ambos. Lo que era una jornada para tratar de asaltar el podio de la general de SSV, acabó con un duro revés. La rotura primero de un palier y después un fuerte golpe en una duna les llevaba a tener problemas con un tirante superior. En resumen, toda la sexta etapa con tracción a tres ruedas y más de una hora –1h.11’43’’– perdida en una etapa en la que llegaron a ir segundos y con opciones de ganarla. En la general, del cuarto puesto y a 23 minutos de la tercera posición, entonces ocupada por el estadounidense Austin Jones y el brasileño Gustavo Gugelmin, a la séptima a una hora de distancia de los chilenos Francisco López Contardo y Juan Pablo Latrach. Queda una semana pero lo cierto es que la pelea por el podio parece demasiado lejana.

«Estamos con muchas fuerzas» señalaba no obstante Oriol Vidal, que valora de manera «positiva» lo hecho hasta la fecha. «Empezamos muy fuertes. Fue increíble ganar la segunda etapa, algo que nunca hubiéramos imaginado. Me está costando gestionar el ritmo. Tenemos velocidad, tenemos capacidad para ganar pero nos falta gestionar mejor nuestras fuerzas, dónde apretar más, dónde menos. Espero que esta segunda semana sea mejor, que podamos hacer esta gestión mejor, ganar más etapas y, por qué no, intentar acercarnos de nuevo a la cabeza. En el Dakar todo puede pasar. No vamos a tirar la toalla» analizaba Oriol Vidal en la jornada de descanso. Este domingo etapa maratón. Salida en Ha’il y llegada en Sakaka. 737 kilómetros y 471 de especial en una jornada con más de 100 kilómetros por dunas.