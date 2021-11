El frío y la nieve mantienen la alerta en las carreteras

El manto blanco se extendió a lo largo de la jornada de ayer prácticamente en los cuatro puntos cardinales de la geografía provincial, con la excepción de los valles del Tiétar y del Alberche, y en especial en las zonas más altas de la provincia. La nieve hizo acto de presencia en la zona de Pinares, en el Valle del Corneja, por descontado que en Gredos, e incluso en la Moraña, como muestra la fotografía de Fontiveros de esta página.

En el caso de la capital no se produjeron las condiciones previstas, aunque en la A-50 si se aconsejaba extremar la precaución. De hecho durante la noche anterior se había prohibido la circulación de camiones. No así durante la mañana de ayer pues durante la noche la nevada no fue muy copiosa y los trabajos de los equipos invernales de limpieza de las carreteras pudieran hacer su trabajo. Otro tanto sucedió con las calles de la capital.

Pero donde más se complicó la situación fue en las carreteras de montaña de la provincia, donde la nieve dificultó la circulación en la provincia de Ávila, especialmente en los puertos de montañas. En seis tramos de carretera se había decretado el nivel rojo en el servicio, lo que quiere decir que se prohibía la circulación a camiones, articulados y autobuses y era obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno. Estas carreteras fueron la Av-105, localizada en el término municipal de Arevalillo. Otro tanto sucedía con la Av-501, en Navalperal de Pinares, en los puertos de La Lancha y de La Cruz de Hierro.

La nieve complicó también la circulación a primera hora de la mañana en la Av-901, especialmente en el Puerto de Mijares y la Av-900 en el puerto de Navalmoral. En la misma situación se encontraba la Av-913 en su paso por el Puerto de Serranillos. La Av-930 que va desde Piedrahíta hasta la Av-941. Habitualmente los kilómetros más conflictivos, como lo fueron también ayer, son los correspondientes a la cima del puerto de Peñanegra. También tuvo problemas la propia carretera Av-941, la carretera de la zona norte de la Sierra de Gredos, que une la N-502 con El Barco de Ávila. En este caso los puntos más conflictivos fueron los que se encuentran entre los kilómetros 11 y el 29.

También las carreteras de la Red Nacional registraron incidencias por la nieve, aunque no se produjeron los problemas que se dieron en las carreteras comarcales y locales mencionadas. En este caso los problemas en las carreteras nacionales coincidían también con los puntos de los puertos de montaña: La N-110, con el puerto de Villatoro; la N-501, se aconsejaba precaución en ambos sentidos. La misma que se pedía para los puertos de Menga y El Pico, en la N-502. Aunque en todos estos casos no se prohibió el paso de camiones, vehículos articulados o autobuses, ni se requirió el uso de cadenas ni ruedas de invierno.

A medida que fue pasando el día la situación fue mejorando en las carreteras de la provincia y fueron retirados los requerimientos pedidos a primera hora de la mañana. Aunque se aconsejaba extremar la precaución porque el suelo estaba deslizante en muchas de ellas.

previsión. La previsión hasta el próximo lunes contempla un tiempo invernal en la provincia, con la cota de nieve no demasiado baja, entre los 900 y los 1.100 metros, con lo que puede nevar en cualquier punto del Sistema Central provincial, aunque la naturaleza tormentosa de estas precipitaciones hacen la previsión aun más incierta.

El frío continuará siendo una constante, con sensaciones térmicas que apenas superarán los cero grados, debido al viento del Norte-Noroeste, con medias de hasta 30 kilómetros por hora. El lunes se atisba una ligera mejoría, al menos en las temperaturas máximas, que alcanzarán los 7 grados. Helará durante los próximos días en casi toda la provincia, con las mínimas más bajas en las madrugadas del sábado y del domingo.