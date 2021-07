El PSOE critica el "abandono" de los barrios anexionados

Los concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ávila recuerdan que siempre han defendido que los barrios anexionados «tengan servicios equiparables a los de la ciudad, toda vez que los vecinos pagan los mismos impuestos».

«La idiosincrasia de estos barrios es especial pero ello, no exime al equipo de gobierno de la responsabilidad que tiene por el abandono al que los tiene sometidos», señalan los ediles del PSOE para quienes «Por Ávila ha engañado a los abulenses que viven en ellos».

Es más, los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Ávila recuerdan que el programa electoral de Por Ávila «contemplaba mejoras en el desbroce y limpieza, en la recogida de basuras o inversiones en infraestructuras y el fomento de actividades culturales y de ocio, así como una reestructuración del transporte urbano. Algo que, a todas luces, se ha quedado en papel mojado».

«Quien viva en un barrio anexionado de Ávila, a fecha de hoy, es un ciudadano de segunda porque ni el Partido Popular antes, ni Por Ávila, ahora, se han preocupado lo más mínimo por atender sus peticiones y sus políticas no han estado a la altura», aseguran los ediles socialistas en el Ayuntamiento de Ávila a través de una nota de prensa al referirse a la situación en estos barrios.

A juicio de los socialistas, «los barrios anexionados no están en la agenda del equipo de gobierno, que está dejando patente que hay abulenses de distinta categoría. De no ser así no se entiende esta dejadez y la ignorancia a las necesidades y peticiones de estos barrios».