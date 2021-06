Una misma técnica, dos estilos diferentes en acuarela

El trabajo en acuarela con sus diferentes matices se puede aprecia en la nueva exposición colectiva que se inauguró esta mañana en la Sala del Episcopio y que permanecerá abierta en la sala hasta el día 30 de junio. La muestra recoge un total de 50 obras de los artistas José Luis Gil y Yolanda Díaz.

La exposición recoge un color en la acuarela menos definido en los paisajes urbanos que presenta José Luis Gil y una obra totalmente distinta, con un color neto y de una gran intensidad, que muestra la pintora Yolanda Díaz. Tanto es así que este contraste de colores intensos es lo que se ha convertido en la seña de identidad de esta pintora. Es muy interesante poder ver el contraste de técnicas que utilizan ambos autores. De hecho, ambos hacen hablar a la acuarela de distinta manera. Algo que se puede apreciar en esta exposición. En la exposición también hay dos cuadros pintados al óleo, que son obra de Yolanda Díaz.

Los dos pintores participarán también en unos talleres sobre acuarela que van a impartir los dos autores los sábados 19 y 26 de junio, a las 12 horas, como anunciaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, que invitó a los aficionados a la pintura para que puedan conocer en directo los pormenores de esta técnica pictórica que dominan estos dos autores José Luis Gil animó a los asistentes a los talleres a que interactúen y se interesen por las técnicas que utilizan ambos autores,

Paisajes urbanos de José Luis Gil, en pequeño tamaño porque como dice su autor «no tengo tiempo de hacerlos más grandes, porque me llevaría mucho tiempo». Reconoce Gil que trabajar con la acuarela le relaja mucho y «como son muy pequeños, me los quito de en medio enseguida». Uno de sus cuadros que representa un paisaje madrileño (el río Manzanares con el palacio Real y la catedral de la Almudena al fondo) ha estado en la Feria Internacional de París.

Comenta el autor que esta es la 37 exposición que lleva hecha. «Llevo bastantes años dedicados a la acuarela. Me gusta mucho porque es una técnica que relaja muchísimo, que no te condiciona, que lo haces muy rápido y te la quitas de en medio enseguida».

Yolanda Díaz dijo que pretendía trasladar las diferencias que hay entre acuarela y óleo, por este motivo ha presentado dos cuadros hechos al óleo, para que la gente pueda observar esas diferencias. «La acuarela llega a relajarte cuando dominas la técnica, pero hasta que lo consigues tardas. A veces es un poco frustrante, si no te sale a la primera ya lo tienes que desechar. No es como el óleo, que lo puedes retocar las veces que quieras». Sostiene que alcanzar la técnica en la acuarela es complicado y se pueden tardar años, pero una vez que alcanzas esa técnica, ya se puede disfrutar pintando «y te queda una satisfacción enorme porque es algo que cuando empiezas un cuadro nunca sabes como va a terminar. Debes cronometrar los tiempos porque no debes tardar mucho porque si se seca el agua y das encima ya no queda bien. Es un poco arduo, pero una vez que lo consigues te queda una gran satisfacción».

En cuanto al secreto del colorido de sus cuadros, Yolanda Díaz dijo que está en el uso del pincel y en la mezcla de los colores. «Dejo que se mezclen, que se unan los colores. Es una técnica en húmedo. Mojo el papel. Introdujo varios colores. En esa fusión es lo que crea esa magia. Si queda un poco más tenue, vuelvo a dar otra capa. Es lo que le da ese colorido tan intenso».