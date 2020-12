El equipo de gobierno dice que el PP subió el agua en 2014

La nota de prensa en la que el grupo municipal del PP señalaba al actual equipo de gobierno como responsable de que en «Ávila se pague la tasa de agua más alta de la región», ayer, y también mediante nota de prensa, tenía respuesta desde el gobierno municipal. Éste señaló que la última subida que experimentó la tasa del agua se realizó en el año 2014. «Desde entonces no se ha tocado por parte de los anteriores equipos de gobierno municipales, mientras que el actual no solo no ha subido la tasa sino que ha incluido bonificaciones en el ámbito doméstico», remarcaron.

Desde el equipo de gobierno se indica que el estudio al que hace referencia el PP, «realizado por Facua, recoge la evolución y comparativa de precios en diferentes ciudades para viviendas con tres habitantes y un consumo mensual de 9 o 13 metros cúbicos, que se encuadraría en el primero de los tramos de consumo que recogen las ordenanzas municipales de Ávila». «El mismo estudio detalla que el incremento en Ávila en comparación con 2019, que toma como referencia, ha sido nulo», afirman. Desde 2014, la cuota fija de la tasa del agua se sitúa en 5,8087 euros, un precio que alcanzó estando el gobierno de la ciudad en manos del PP.