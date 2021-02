Bonificación de tasa de basura para negocios no esenciales

La Diputación Provincial de Ávila y el Consorcio Provincial han acordado iniciar los trámites para subvencionar la tasa de basuras de los sectores económicos declarados no esenciales durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 en el año 2020. Una medida que beneficiará a alrededor de tres mil autónomos y pymes de la provincia (de todos los municipios salvo la capital) con un impacto económico que se situará en torno a los 300.000 euros.

Se trata de una decisión acordada por unanimidad de los miembros del Consorcio en la reunión de la Junta de Gobierno del organismo celebrada este jueves en el Salón de Plenos de la Diputación, según informó la institución provincial.

"No se trata de un aplazamiento, se trata de subvencionar el cien por cien de la tasa de basuras a todos los negocios de la provincia que tuvieron que cerrar sus puertas a causa de la pandemia y fueron declarados no esenciales", ha explicado el presidente de la Diputación, Carlos García. "“Bares, pequeño comercio, hostelería, peluquerías, alojamientos y gimnasios son algunos ejemplos de negocios que no tendrán que afrontar ese gasto en unas circunstancias tan duras como en las que nos encontramos", ha subrayado.