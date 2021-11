Herrera se desata y el Hereda se convence

Hereda.

Herrera (32), Izquierdo (6), Marco Villalba (7), Ndiaye (8), Talamino (6) -quinteto inicial- Dagoto, Alejo (3), Guille (5), Vukcevic (6).

Marín.

Ferreiro (5), Filgueira (12), Stefanuto (12), Covelo (2) Hogan (17) -quinteto inicial- Castro Rial, Castro Lombos (7),JuanCastro Lombos (11).

Árbitro.

Pérez Hernández y Sánchez Tardaguila.

Sin eliminados.

Parciales.

8-7/ 21-14/ 31-24/42-33/ 51-45/ 60-57/ 67-62/73-66

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Liga EBA- ABdsputadoen el CUMCarlos Sastre.

El Hereda Ávila Auténtica El Bulevar consiguió el triunfo que tanto necesitaba ante unMarínPeixegalego que forzó hasta el final sus opciones pero que se encontró con un equipo que nadó hasta la orilla y llegó a buen puerto.Porque después de tres derrotas de esas que hacen tanto daño en la clasificación como en lo anímico, los de Carlos Osvaldo Gómez necesitaban ganar y convencer. Y lo hicieron liderados por Ezequiel Herrera, que volvió a demostrar que tiene mucha mano. 32 puntos del escolta para tumbar a los gallegos. Le ayudó en Ndiaye –17 rebotes– a poner el broche de oro a una tarde que debería ayudar al equipo para comenzar a tirar hacia arriba.

Saltó al parqué el equipo enchufado desde el primer minuto. Tras varios encuentros en los que el conjunto de Carlos Osvaldo Gómez regaló a su rival los primeros minutos, esta vez fueron los verderones los que pusieron una marcha más. Aceleró Herrera, que tomó el peso del ataque. Con 19 puntos acabó la primera mitad y con 32 el partido. De su mano caminó un Hereda Ávila Auténtica que pasados los primeros minutos ya mandaba en el luminoso con un 15-7 sobre el Marín Peixegalego, que perdía la batalla en todos los frentes. Filgueira no era suficiente entre los de Villaverde, que sólo podían aguantar el tipo (19-12) en el CUMCarlos Sastre, sorprendidos por el inicio verderón y el acierto de Herrera. Ndiaye y Talamino firmaron el 21-14 con el que se cerró el primer cuarto.

Mantuvo las revoluciones un Hereda Ávila Auténtica El Bulevar en un segundo cuarto en el que quiso Marín Peixegalego quiso proponer más pero que echaba de menos a Stefanuto, inédito. Los triples de Ferreiro y Lombos, desde la esquina como tanto le gustaba al ex del Óbila, acercaron a los gallegos (24-22, minuto 12). Reaccionaron bien los verderones. Se sumó Vukcevic a la anotación y el triple de Villalba (36-29, minuto 17) volvía a poner tierra de por medio en un tramo final en el que un parcial de los locales de 6-2 facilitó al Hereda Ávila Auténtica marcharse a los vestuarios con un cómodo 42-33. Aún quedaba mucho trabajo por delante.

Se lo recordó Marín con el arranque del tercer cuarto. Se cargó el Hereda Ávila Auténtica de faltas. Vukcevic, Villalba y Ndiaye ya tenían tres. Hogan se hacía dueño de la pintura y Filgueira aprovechaba el boquete (53-49, minuto 27). Una técnica de Castro por flopping –se vieron tres en el partido– permitió de nuevo a los verderones templar la situación. Se sentía cómodo Herrera, que dejó una canasta a ahora pasado para poner el 57-51 en el luminoso. No terminaba de rematar el partido el equipo de Carlos Osvaldo Gómez, que acusó las antideportivas a Alejo y Vukcevic en el tramo final del tercer cuarto. Stefanuto, desde el tiro libre, firmó el 58-55. Marín ya estaba a las puertas. Con un parcial de 18-24 y un marcador de 60-57 acabó el tercer cuarto.

Se anunciaba un último cuarto apretado cuando Stefanuto hacía el 60-59 de inicio y Juan Castro colocaba a Marín por delante (60-61, minuto 33)por primera vez desde el 2-4 que se vio a inicios de partido. La reacción del Hereda Ávila Auténtica fue buena. Herrera y el triple de Guille (65-61) volvieron a dar confianza al equipo. Villaverde reclamó a los suyos a la zona técnica con el 67-62 en el marcador. No lo veía claro. Ndiaye imponía su ley en la pintura. Stefanuto colocó el 67-66 a tres minutos del final. Acusaron los nervios, pero lo hicieron los dos equipos. No se dejó engatusar el Hereda Ávila Auténtica por fantasmas pasados. Ndiaye convenció a todos de que era posible. Primero desde el tiro libre (71-66), después en un gran rebote sobre Hogan. El partido pasó por sus manos y las de Herrera, que con una recuperación en ataque acabó con cualquier opción para los gallegos, que no supieron afrontar los últimos minutos.