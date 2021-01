Ávila pide al Gobierno acoger servicios descentralizados

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado de nuevo la petición al Gobierno de España para que la ciudad pueda acoger un servicio descentralizado del Estado. La moción conjunta que en este sentido presentaron los dos partidos del equipo del gobierno, Por Ávila y Cudadanos, encontró el apoyo del Partido Popular, mientras que el PSOE se abstuvo.

Asegurada como estaba su aprobación al contar con el respaldo inicial de 13 concejales (11 de Por Ávila y 2 de Ciudadanos), la única duda sobre esta moción se cernía sobre la posición de PP y PSOE en esta petición, y si durante la sesión plenaria los proponientes ofrecían algún detalle o concreción de lo que realmente solicitaban al Gobierno para que se trasladara a la capital como una herramienta más para luchar contra la despoblación, que es uno de los objetivos, de hecho el principal que se persigue con este tipo de propuestas, que ya con anterioridadse han presentado en este mismo órgano municipal, de momento sin demasiada fortuna y, ni siquiera, respuestas. En una ocasión se solicitó la llegada a Ávila de alguna unidad militar del Ejército, y en otra la sede administrativa de la red de Paradores Nacionales.

En esta oportunidad la petición de Por Ávila y Cs no era tan concreta, y lo que se pedía en la moción era «instar al Gobierno de España a contar con la ciudad de Ávila como sede prioritaria dentro de la política para luchar contra la despoblación del Gobierno Central», a través de «la descentralización de las instituciones, trasladándolas desde Madrid a otras provincias como medida para combatir la despoblación».

Desde el PP se voto a favor de estas consideraciones marcadas por el equipo de gobierno, pero pidiendo que «no basta con mandar cartas o escritos, sino que hay que insistir, llamar a muchas puertas para que les puedan hacer caso»., tal y como dijo su portavoz Sonsoles Sánchez-Reyes.

Por su parte el PSOE ofreció una transacional para poder mostrar su apoyo y que la petición al Gobierno tuviera la fuerza de la unanimidad municipal, pero su propuesta de que se elaborara un estudio de las posibles instituciones que pudieran recalar en Ávila «para poder pedir algo concreto al Gobierno», no fue aceptada por los partidos impulsores de la moción, a los que la portavoz socialista, Yolanda Vázquez, criticó por el hecho de pedir medidas para lugar contra la despoblación a otras administraciones, en este caso al Gobierno central, «pero no haber puesto ninguna en marcha desde el Ayuntamiento». «¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para evitar la despoblación?», se preguntó Vázquez, que achacó también al propio Consistorio parte de la responsabilidad por la situación de despoblación

intervención del alcalde. En esta moción del Pleno también tomó la palabra el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, para recordar a la portavoz socialista que «hace año y medio le pedí a la ministra de Defensa que nos recibiera para abordar la petición de que una unidad del Ejército pudiera implantarse en la ciudad de Ávila, y todavía no nos ha contestado». Sánchez Cabrera afeó la postura de Margarita Robles en este asunto por el hecho de no haber tenido ninguna deferencia con la ciudad y con la provincia por la que se presentó como candidata a diputada en las Elecciones Generales, «ella llegó a ser diputada gracias a los votos de muchos abulenses de la capital y de la provincia, y sin embrago no ha tenido ningún gesto con esta tierra después de que le hayamos pedido una reunión para poder tener aquí esa unidad militar. Es más, sí que ha tenido otras reuniones para este tema con otras ciudades, pero no con Ávila», denunció.

Por ello, el alcalde solicitó al grupo municipal socialista que pudiera interceder en esta petición de reunión con «alguien que es miembro de su partido y que tiene esa relación con Ávila», recordó Sánchez Cabrera, petición que también realizó la portavoz popular, que dirigiéndose a sus compañeros concejales socialistas les solicitó que «desde su posición ayuden» a que esa reunión pueda llevarse a cabo.

l Pleno del Ayuntamiento de Ávila aprobó por unanimidad la propuesta del grupo municipal socialista de llevar a cabo en el presente ejercicio una actuación en la red de abastecimiento de agua de la ciudad con el fin de atajar en a medida de lo posible las fugas de agua potables que se producen dada la mala situación de las tuberías.

Después de un debate sobre algunas de las cuestiones que incluía el PSOE en su petición, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en que en el año 2021 se habilite una partida económica para acometer las obras de mejora en la red de saneamiento en los metros que dictaminen los técnico municipales junto a la empresa concesionaria del servicio previa la realización de un estudio, y también dieron el sí a que estas actuaciones tengan una continuidad en los años posteriores hasta abordar todo lo posible de regeneración de esta infraestructura hidráulica que desde el Ayuntamiento se reconoce que no está en su mejor estado debido a la cantidad de años que lleva desde su colocación original.

Con los votos a favor de Por Ávila y PSOE, y en contra de PP y Ciudadanos, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la moción presentada por el PSOE en relación con las ayudas vinculadas a la declaración de zona castastrófica de la ciudad de Ávila con motivo de los daños sufridos por el paso de la borrasca Filomena.

En esa moción se aprueba la realización de un estudio para evaluar los daños causados por el temporal en el municipio, para presentarlo al Gobierno de España de cara a esa solicitud de zona catastrófica. También se incluye la petición a la Junta de Castilla y León a que habilite un Fondo Regional Extraordinario de ayudas a los municipios afectados por el temporal, razón por la que PPy Cs votaron que no, al considerar que esa una competencia estatal.