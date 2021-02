CCOO y UGT exigen la actualización del SMI

CCOO y UGT de Castilla y León se movilizarán el próximo día 11 de febrero ante las subdelegaciones del Gobierno y la Delegación del Gobierno en Valladolid para exigir la revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los 120.000 castellanos y leoneses que se ven afectados ante la congelación del mismo. Asimismo, exigirán la reforma de la pensiones y abordar en la Mesa de Diálogo Social las nuevas relaciones del mercado de trabajo.

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, exigió hoy al Gobierno que cumpla con sus compromisos planteados en la agenda sociolaboral, y aumente el SIM, un punto comprometida desde el inicio de la legislatura. Asimismo, recordó que ni CCOO ni UGT aceptan el derecho a veto para los acuerdos de la CEOE, que se niega a llegar a acuerdos con respecto al SMI y provoca el bloqueo en la capacidad de decisión del Gobierno.

En este sentido, recordó que tanto los funcionarios como los pensionistas verán actualizado su salario este año, sin embargo, a los trabajadores con menos ingresos “se les castiga con una congelación salarial y se les condene a la pérdida de poder adquisitivo”.

En este sentido, recordó al Gobierno que su compromiso era llegar al 60 por ciento del salario medio neto europeo, según establece la Carta Social Europea, y agregó que la congelación del SMI no “camina en esa senda”.

Los sindicatos CCOO Y UGT en Castilla y León hicieron hoy un llamamiento a participar en las movilizaciones “limitadas por la pandemia” bajo el lema 'Ahora sí toca', y recordaron que, es la primera movilización de la era COVID, ya que las centrales sindicales consideran que “sin salud no hay economía”, pero es necesario salir de la crisis con la premisa de proteger los salarios, las personas y las pensiones.

“Toca hablar de la era de recuperación y de cómo recomponer el mundo del trabajo ante la salida de la crisis, y por ello, toca proteger los salarios, luchar contra la precariedad y la pobreza laboral y garantizar el sistema público de pensiones”, argumentó Andrés.

Asimismo, el responsable de CCOO en Castilla y León destacó que existe una previsión de crecimiento económico del 5,9 por ciento por parte del Fondo Monetario Internacional y del 7,5 por ciento por parte del Gobierno, y subrayó que “no es aceptable” la no revisión de los salarios cuando la previsión es de crecimiento interno.

En este sentido, señaló que es “clave” determinar qué modelo de país se plantea para salir de la crisis, y recordó que, en la crisis 2008, la austeridad y los recortes provocaron un mundo del trabajo basado “en la precariedad, la pobreza laboral y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores”.

Por su parte, el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, recordó al Gobierno que no cumple con sus compromisos, y subrayó que uno de los adquiridos pasaba porque al final de la legislatura el SMI se corresponda con el 60 por ciento de la media del salario europeo, es decir, que en 2021 llegue a 1.000 euros mensuales. “EL SMI no solo afecta a aquellos que no tienen convenio colectivo sino a los que lo tienen pero su base mínima es el SMI, es decir, a los colectivos más desprotegidos como el comercio, la hostelería y la limpieza”, ejemplificó.

En este sentido, consideró que subir el SMI provocaría un aumento del consumo en Castilla y León, y recordó que todos los países del entorno lo han subido. “Sino se sube se produce una pérdida de masa salarial de los trabajadores mínimo del 13 por ciento”.

Otra de las reivindicaciones de los sindicatos pasa por abordar la reforma laboral. En este sentido CCOO abogó por no “derogar la de 2013" sino aprobar una nueva reglamentación en el mundo del trabajo, y proponer un nuevo sistema de relaciones laborales ajustadas al nuevo escenario del siglo XXI.

En este sentido, recordó que el 25 por ciento de los españoles trabajan con un contrato precario o parcial, y por ello exigió la revisión del sistema de contratación y el modelo de despidos, ya que se ha demostrado con los ERTE que "la flexibilización interna evita el despido, que tiene que ser algo excepcional”.

Al respecto, Faustino Temprano, instó al Gobierno a convocar de forma urgente la Mesa de la Reforma Laboral, que está sin constituir, y recordó que uno de los condicionantes para acceder a los Fondos de Reconstrucción de la Unión Europea pasa por abordar la reforma del mercado laboral en España.

Por último, otra de las demandas de CCOO y UGT pasa por negociar y blindar el sistema de pensiones, es por ello, que Vicente Andrés instó al Gobierno a derogar la reforma de 2013 y volver al consenso para debatir sobre la estructura de los ingresos que debe tener la Seguridad Social con una reubicación de los regímenes de cotización y, sobre todo, abordar qué hay que sacar de los gastos de la misma para derivarlo a los Presupuestos Generales del Estado.

“Debemos sacar del sistema público de pensiones aquellos gastos impropios que no van a la jubilación que van a otras políticas sociales de protección”, dijo.

Por su parte, el secretario general de UGT pidió la revalorización automática de las pensiones presentes y futuras, la derogación de la reforma de pensiones del PP y volver al acuerdo de 2011, y agregó que las centrales sindicales no admitirán la propuesta del Gobierno de que para hallar la base de cotización se tenga en cuenta los últimos 35 años de cotización, en vez de, los 25 actuales, porque supone reducir como mínimo un seis por ciento su base de cotización a los futuros pensionistas.

Petición Junta

Las confederaciones sindicales también exigieron, por otro lado, a la Junta de Castilla y León que apruebe ayudas directas a los sectores afectados por los continuos cierres derivados de las restricciones de la movilidad y que complemente los planes del Gobierno con respecto a los ERTE, que ”deben alargarse hasta el final del Estado de Alarma”.

“Debe de haber ayudas directas a las empresas”, aludió Faustino Temprano quien instó a la Junta a “arrimar el hombro” e implantar el Salario Mínimo Vital en Castilla y León.