Juan Mayorga será uno de los protagonistas del Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León que este fin de semana recala en Ávila. Precisamente este sábado, a las 19,00 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco, y con entrada libre hasta completar el aforo, participará en una conversación con Luisa Castro, moderada por José María Muñoz Quirós, en la que abordarán la figura de la Santa como “icono moderno”. En esta entrevista, Mayorga analiza la vigencia de Teresa de Jesús hoy en día, y se adentra en las consecuencias que ha tenido la pandemia para el mundo de la cultura, y especialmente para el teatro.

Vuelve a los escenarios de Ávila en esta ocasión para conversar con Luisa Castro en el marco del Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León. ¿Cómo valora esta iniciativa?

Lo primero, me parece que se desarrolle el festival ya de suyo es una buena noticia. El que haya una reunión de gentes que sienten un aprecio por nuestra maravillosa lengua, y que se converse en torno a ella, en torno a momentos de ella, en torno a grandes creadoras y creadores de ella, pues ya de suyo es muy bueno. Y me siento honrado de que hayan pensado en mí para conversar acerca de Teresa de Jesús con una persona a la que admiro tanto como Luisa Castro.

En esta conversación, como apunta, hablarán de Santa Teresa de Jesús y su vigencia en estos días, como icono moderno. ¿Qué nos sigue enseñando hoy la Santa?

Creo que es importante y justo que se mencione, que se subraye, que se reconozca el valor para nuestro tiempo que tiene Teresa de Jesús. Teresa de Jesús es, por un lado, radicalmente contemporánea y, por otro lado, radicalmente intempestiva. Es una escritora que tiene mucho que decir sobre nuestro tiempo, pero a la vez es un personaje a contracorriente, es un personaje desafiante. Teresa de Jesús es al tiempo contemporánea e intempestiva, y por un lado yo digo a veces que nos da ganas pasear con ella y preguntarle cómo ves esto, cómo ves lo otro. Y, al mismo tiempo, es interesante porque nos es extraña, por aquello que de ella nos resulta más misterioso, más difícil quizá de entender. Como clásica que es, en el mejor sentido de la palabra, es infinita. Una y otra vez sus textos se resignifican.

Por tanto, sigue siendo un modelo vigente hoy en día y copiado, o al menos se intenta imitarla…

Recientemente he vuelto a poner en escena mi modesta obra ‘La lengua en pedazos’, que surge de una lectura del libro de la Vida de Teresa de Jesús. No se trata de una reposición, de alguna forma es una nueva puesta en escena desde otra poética, y algo que me ha impresionado es ver como frases que proceden de su libro de la Vida cobran otros sentidos unos años después de que yo escribiese esa obra. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Teresa se resignifica. En estos meses tan ásperos, tan duros para muchos, que han sido tiempos de soledad y de encerramiento, la experiencia de soledad de Teresa y su encerramiento voluntario también nos dice mucho. Teresa hizo de su encerramiento algo fértil, algo útil para otros. Cuando escribí ‘La lengua entre nosotros’ recuerdo que lo hice deseando que el espectador saliese del teatro con envidia de palabra y con envidia de libertad. Y ambas ofertas de Teresa están plenamente vigentes. Por un lado, pocos escritores han llevado más lejos y más hondo la lengua castellana. Cada texto de Teresa es un río fertilísimo de castellano, y ella en cada frase, más allá de lo que esa frase signifique, nos da una segunda enseñanza, y es más lenguas, más vida. La lengua de Teresa está cargada de vida, hable de lo que hable, así hable de lo sobrenatural o de lo más inmediato. Y luego, por otro lado, cuando pensaba en Teresa quería que el espectador saliese envidioso de libertad, porque ella fue una mujer con enorme coraje, y hoy ya de suyo es ejemplar. Teresa abría caminos, y habiendo sido una persona observada con recelo, porque era una mujer que escribía, inteligente, nunca dejó de hacer lo que creía que tenía que hacer, y eso es ejemplar.

