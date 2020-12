Profesionales sanitarios contra el 'decretazo' de la Junta

Los profesionales de la sanidad de la provincia de Ávila volvieron a concentrarse en la tarde de ayer contra lo que se llama ya el ‘decretazo’ de la Junta de Castilla y León. La concentración que se llevó a cabo en la puerta del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, convocados por todos los sindicatos sanitarios, cuyos portavoces pidieron la derogación de ese polémico decreto. Así, Alfonso Sánchez Galán, del sindicato CSIC, pidió que de vez por todas el presidente de la Junta «coja las riendas de lo que estamos reivindicando. Lo que no se puede jugar es con los profesionales». Pidió en este sentido que estos problemas sean abordados en la mesa sectorial. Entre los problemas citó el déficit de profesionales, denunciado, según dijo, desde hace años y que se baraja como del 1,5 por ciento por cada mil habitantes (médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, celadores), en comparación con otros países análogos». «Seguiremos concentrándonos», señalaba mientras afirmaba que «intentaremos que el decreto 2/ 2020 se negocie y se anule». Sonsoles Nieto, de la Federación Sociosanitaria de CCOO dijo que el presidente Mañueco, se ha puesto en contacto con cada sindicato y no ha convocado ninguna mesa sectorial, igual que la Consejera. Y afirmó: «El compromiso que hizo con las centrales sindicales y con los medios de comunicación. Se comprometió a ponerse en contacto para negociar y para llevar el decreto abajo». Mariano González, del Sindicato Médico, sostenía que en esta negociación los trabajadores estaban en el 80 por ciento de sus derechos. Y denunció que «en comparación con otros funcionarios, a nosotros nunca se nos trata en la jornada de las 35 horas. Estábamos en el ochenta y este decreto nos baja a cero. Perdemos todos nuestros derechos». Beatriz Llorente Galán, del Sector de Sanidad de UGT-Ávila, denunciaba que «es vergonzoso cómo la administración está atacando a todos los trabajadores de SACYL, privándoles de sus derechos más primarios, los básicos, cuando hasta hace unos días estaba aplaudiéndoles y les animaba porque estaban agotados. Siguen agotados y encima les están recortando sus derechos más básicos». En la misma línea se manifestaba Inmaculada García, del Sindicato de Técnicos de Enfermería. «Estamos muy extresados y estas cosas que está haciendo la administración es motivo todavía de más estrés para los trabajadores. Lejos de estar aplaudiéndonos, ahora nos están castigando». Isabel Nieves del Sindicato de Enfermería sostenía que el personal sanitario, «que ha sido el más castigado por la pandemia, no puede ser ahora el más castigado por la administración. No se pueden reducir derechos y lo que hay que hacer es cuidar a los trabajadores para que puedan dar una calidad asistencial adecuada a toda la población».