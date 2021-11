XAV cumple y la Junta salva el primer escollo para el PGC

Por Ávila cumplió y no hubo sorpresa en el pleno de las Cortes que ayer debatió las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 presentadas por elGrupoSocialista y Mixto. La abstención de la formación abulense, que se encuentra en plena negociación con PP y Ciudadanos para lograr su 'sí' en la votación final, sirvió para que los socios de Gobierno en la Junta salvaran otro escollo de cara a la aprobación de las cuentas del próximo ejercicio. Un apoyo «decisivo» ya que el presupuesto de 2022 permitiría agotar la legislatura en Castilla y León. En una ajustada votación tras la pérdida de la mayoría absoluta de PP y Ciudadanos a raíz de la moción de censura, la abstención del procurador de Por Ávila permitió al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos seguir con la tramitación de las cuentas.

Las enmiendas a la totalidad de los grupos Socialista y Mixto (Podemos, Vox y UPL) contaron con 40 votos a favor y otros 40 en contra (PP y Cs) y una abstención de Por Ávila, por lo que fueron rechazadas en otra sesión plenaria bronca en la que el presidente del Parlamento,Luis Fuentes, lamentó que «parece un gallinero». Los presupuestos inician ahora su debate de las enmiendas parciales, donde el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, ya advirtió ayer de que en el proyecto de Ley «faltan compromisos» que «sí o sí» se tendrán que recoger si quieren PP y Cs que las cuentas sean aprobadas en el mes de diciembre.

En su presentación ante el pleno, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, afirmó que son unos presupuestos «realistas y prudentes» y pidió el apoyo de los grupos para «la transformación» de la Comunidad. Además, puso sobre la mesa que las cuentas del próximo año representan «el mayor gasto público en la historia» de Castilla y León, un 4,42 por ciento más que el vigente que se ha sustentado en que se presupuestan los fondos europeos de nueva generación y en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo relativo al IVA que el Gobierno adeuda a la Comunidad Autónoma, junto a la «favorable evolución de la recaudación tributaria» en un contexto con crecimiento económico.

Poco ambiciosos

Por su parte, la socialista Rosa Rubio calificó de «continuistas y poco ambiciosos» los presupuestos, cuya «lluvia de millones» atribuyó a Pedro Sánchez, y advirtió de que el Gobierno recoge sus compromisos en el BOE mientras «el pregonero de la Junta va plaza por plaza». En la presentación de la enmienda a la totalidad, estimó también falta de rigor en el presupuesto con una «partida ficticia» de 455 millones bajo «complemento de financiación extraordinario», que no cuenta con base legal, mientras que se cuenta con la preasignación por el Gobierno de 1.053 millones de fondos europeos y solo se recogen 303 en las cuentas. «Les molesta que a Castilla y León le vaya bien. Su ideario es que todo lo bueno para Castilla y León es malo para el PSOE. Un partido irritado cuyo líder no da la cara en el debate más importante», recriminó en la réplica el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, que rechazó de plazo que las cuentas crezcan «gracias» a las aportaciones de Pedro Sánchez.

Rubio y De la Hoz confrontaron también en el modelo fiscal. La socialista acusó a la Junta de ahorrar «más de 100 millones a los ricos, que no se dedicarán a contratar médicos y profesores», mientras que el popular sostuvo que la supresión del impuesto ha multiplicado por 13 las donaciones y criticó que el modelo fiscal del PSOE era subir todos los impuestos.

Por su parte, David Castaño (Cs) se encargó de rebatir a los representantes del Grupo Mixto que presentaron una enmienda a la totalidad, ante los que defendió sus «políticas centradas en las personas, realistas, realizables y medibles».

XAV exige valorar sus enmiendas para lograr el 'sí'

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, avisó a PP y Cs que deberán valorar «al alza» las enmiendas parciales que presentará a las cuentas autonómicas si se requiere su voto «decisivo» a las cuentas. De este modo, supeditó su apoyo definitivo al proyecto de presupuestos la valoración «al alza» de sus enmiendas parciales, unas propuestas que, como ha avanzado, son «lógicas, razonables y de mínimos». «No pedimos imposibles», dijo.

Fernández carga contra un PGC «muy injusto»

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, exigió durante su intervención la retirada del proyecto de presupuestos porque son «profundamente injustos» y constituyen «un engaño, un trampantojo, un embuste y una filfa», que «no permite mejorar la vida de la gente». Fernández criticó a PP y Ciudadanos por «cacarear cifras y datos, desde la frialdad de los números» que, dijo, «venden como mantras manidos y güeros».

VOX critica unas cuentas «socialistas y comunistas»

La parlamentaria de VOX, Fátima Pinacho, exigió la devolución del proyecto de Presupuestos «a los socialistas de todos los partidos» de las Cortes, por basarse en la Agenda 2030. «Sucumben al multicolor socialista y comunista porque están alineados con sus políticas», dijo, al tiempo que defendió la Agenda España de su partido, e insistió en que PP y Cs «pierden toda referencia ideológica y adoptan los colores de la primera bandera que ven».

Santos: «Incide en los desequilibrios territoriales»

El procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, calificó de «timoratas» las cuentas y criticó que no solo no se cambia, sino que se mantiene el desequilibrio territorial. «Son las mismas políticas», aseveró. En su turno, Santos, que afeó «la gira promocional» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y lamentó que siguen las estrategias de reparto «que condenan a la Región Leonesa a perder 8.000 habitantes al año».