"Salgo muy satisfecho de mi etapa en el Óbila"

El Óbila sufre tiempos de reestructuración. Tras su descenso a Liga EBA, esta será la tercera temporada que el club buscará volver a LEB Plata, una categoría donde estuvo antes de ese descenso, 10 años de forma consecutiva. José Antonio Sánchez fue el elegido para comenzar esa reconstrucción. El entrenador, apreciado por sus dotes en etapa de formación y de gestión de cantera, no es la pieza indicada para el club en un giro de la política deportiva de los verderones. José Antonio se despide de una ciudad y un club que según él comenta, ya forman parte de su vida para siempre.

¿Cómo se da su salida del Óbila?

Acabamos la temporada con el último partido en Santander, tuvimos una comida con mis compañeros del cuerpo técnico y Mauri (director deportivo), y a los 2 meses recibí la llamada del club diciendo que iba a haber un cambio en la política dentro de la estructura, y que prescindían de mis servicios, y poco más la verdad, no ha sido nada extraño.

¿Satisfecho con el trabajo realizado en estas 2 temporadas?

A nivel deportivo haciendo una valoración global estoy satisfecho. Quizás este año en ese ámbito deportivo echo en falta alguna victoria, aunque acabamos muy bien la temporada y perdimos varios partidos por poca diferencia de puntos. A nivel personal, en cuanto a nuestro rendimiento, la profesionalidad y el compromiso de nuestros jugadores, la verdad es que nos tenemos que poner una nota muy alta. El comportamiento de la plantilla durante estas dos temporadas, ha sido ejemplar, me voy muy satisfecho en ese ámbito.

¿Qué recuerdo te llevas de la ciudad y del equipo?

Creo que me llevo muchos amigos. Siento un gran agradecimiento hacia la directiva y hacia los sponsors locales que nos han acompañado en este camino, como es el caso del Hotel 4 Postes, que me han facilitado mucho mis idas y venidas a Madrid. He pernoctado muchos días debido al calendario de juego, y me he sentido muy querido y como uno más de su familia. Solo tengo palabras de gratitud para todo lo que me ha rodeado en estas dos temporadas.

¿Deja abierta la puerta a volver algún día?

Cuando he hablado en medios ya lo he comentado. Después de salir del club sigo siendo uno más de esa familia verde, y voy a ayudar en todo lo que pueda, Si puedo asesorar en cuanto a jugadores de otras ligas, o cualquier colaboración que le sea útil al club tanto técnica como de cualquier función que necesite y éste a mi mano, que sepan que aquí me tienen, y yo no tengo ningún problema en decirlo así. A mi parecer, creo que el club se ha portado bien conmigo, y en lo personal y profesional he cubierto las expectativas. No tengo ningún matiz negativo de mi paso por aquí la verdad, lo único que me hubiera gustado es que no hubiera pasado tanto tiempo, porque fueron dos meses desde que acaba la temporada hasta que me comunican que no voy a continuar. Desconozco la situación interna del club, ni si ya existía esa posibilidad de un cambio de rumbo en cuanto a la idea de la plantilla a medio y largo plazo, quizás no se pudo tomar la decisión antes, pero sí que hubiera deseado que hubieran sido más cortos esos dos meses. A lo largo que pasaba el tiempo yo me iba dando cuenta que los puntos en los que yo podía seguir vinculado al club, se estaban distanciando poco a poco. No entro en más detalles y simplemente tengo esa única cosa en la cabeza que me hubiera gustado que hubiera sido diferente. Lejos de eso, entiendo que no siempre se hacen las cosas cuando se quieren o de forma rápida, pero sin duda deseo lo mejor para el Óbila Club de Basket.

A nivel personal, ¿qué tiene pensado a corto plazo? ¿Quiere seguir entrenando?

Pues sí. Ahora me encuentro en un campus de básket en Francia con un grupo de chicos del colegio donde yo trabajo, y no es la primera vez que venimos. Este año lo hacemos con grupos más reducidos, pero hemos venido una semana a entrenar. Creo que el colegio siempre ha sido y seguirá siendo mi punto principal en cuanto a mi preocupación laboral. Llevo aquí 30 años y además de eso estaré prestando esta temporada mis servicios como asistente técnico en el primer equipo del Basket Torrejón.

¿Cree que es mejor entrenador después de esta experiencia?

Evidentemente que sí. En lo personal he conocido muy buena gente, y creo que salgo con un enriquecimiento de valores muy grande, y creo que eso me ayuda en cuanto a mi valía personal. Como entrenador solo puedo decir más de lo mismo. Han sido dos años con una importante carga de decisiones sobre jugadores, sobre una manera de actuar, de jugar cada partido, una filosofía del club y sistema, intentando apostar por la cantera, por gente joven, y considero que mis expectativas en cuanto al funcionamiento del club durante estos dos años ha sido progresiva. Creo que no me puedo reprochar mucho. Este año nos faltó un poco de preparación en pretemporada por las condiciones, y a los hechos me remito, porque acabamos mucho mejor la temporada, ganando 5 de los últimos 6 partidos. Si esta dinámica hubiese comenzado un poco antes creo que los resultados hubiesen mejorado en cantidad, de hecho aún teniendo esta espinita, perdemos contra el líder de la categoría después de dos prórrogas en su campo, y los ganamos con cierta solvencia en el partido de vuelta. Creo que esa la única espinita a nivel progresión, porque el primer año llegamos como un tiro hacia la fase de ascenso, y este año aún acabando bien quizá pasamos un principio temporada un poco difícil donde acumulamos alguna derrota demás con respecto al nivel que tenemos dentro de nuestra liga.

¿Cuál cree que es el potencial real del Óbila Club de Básket?

Desde que yo llegué se heredó un historial de 10 temporadas ininterrumpidas en LEB PLata, pero hipotecados a una pequeña brecha económica que se iban arrastrando. Eso hace creer al club que en su momento aquel fue un logro muy condenado a generar una deuda. El club ahora tiene una buena estructura, con buenas instalaciones y una ciudad volcada…, pero desde dentro se intenta gestionar con los pies en el suelo. La mentalidad es de ir poco a poco, cancelar la deuda con la que se encuentran cuando desciende el club, y a partir de ahí volver a construir paso a paso sin cometer los errores del pasado en cuanto a esas pérdidas que condenó al equipo a perder ese estatus de habitual en LEB Plata. Esto quiero aclarar que es lo que yo entiendo, nadie me ha detallado esa información, ha sido con el transcurso de las temporadas y con las comunicaciones de la directiva, que yo he ido conociendo más.

¿Le gustaría dejar un mensaje a toda la gente de aquí: directiva, jugadores, afición...?

No demasiado, solo decir que voy a ser uno más de la familia verderona para siempre. Ya me conocen los más cercanos: David, Mauri, Carlos, la directiva… saben donde estoy, que aquí tienen a una persona dispuesta a ayudar. Voy a seguir yendo al Carlos Sastre siempre y cuando mi vida me lo permita a ver a los chicos, y en lo que concierne a mí al menos, me llevo una experiencia súper positiva, y creo que me llevo una amistad con un club y una ciudad que es para siempre.