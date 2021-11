Presupuesto social, inversor y de recuperación para Ávila

Un presupuesto social e inversor. El de la recuperación tras la crisis de la covid-19. Así presentó la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Hacienda, Ángela García, el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para 2022, fruto del trabajo de Por Ávila y Ciudadanos como socios del gobierno y con una visión común de ciudad, la de una «Ávila con futuro por el que merece la pena luchar».

El presupuesto con el que el equipo de gobierno pretende «seguir cambiando la ciudad» asciende a 65,8 millones de euros, «un 7,9 por ciento por ciento más que el año anterior», sin contar además con los tres millones de euros anunciados por el Gobierno de España procedentes de fondos europeos para inversiones en mantenimiento y rehabilitación de espacios patrimoniales.

Este aumento de presupuesto responde a que la base de las cuentas de 2021 eran de 61 millones, aunque en el momento de darse a conocer se habló de 67,3 millones porque, al presentarse en febrero, llevaba incorporaciones de 2020 (las inversiones de ese año que no se ejecutaron y se incorporan al presupuesto siguiente), lo que no sucede en esta ocasión ya que no se ha cerrado el año y no se sabe qué cantidad serán.

Es un presupuesto «sumamente inversor» porque destina a inversión más de diez millones de euros, lo que supone un 32 por ciento más que el año anterior, entonces con 7,6 millones. Y es también un presupuesto «social pues al área de Servicios Sociales se destinan 7,3 millones de euros». Son por tanto «unas cuentas expansivas, los presupuestos de la recuperación con los que pretendemos que la ciudad deje atrás la crisis económica derivada de la pandemia pero sin dejar a nadie de lado», insistió Ángela García.

Los principales gastos para el año que viene serán 23,5 millones para personal, 35 por ciento del total, y otros 20,7 de gasto corriente (mantenimiento y suministros). Son 10,1 millones de inversiones (15,3 por ciento del presupuesto), 4,4 de transferencias corrientes (subvenciones del Ayuntamiento a diferentes sectores) y 6,5 de activos, pasivos financieros y transferencias de personal.

Por áreas, en Urbanismo e Infraestructuras viarias, las principales partidas son los dos millones para infraestructuras, elementos y mobiliario urbano y lo mismo para alumbrado, 700.000 euros para el plan asfalto, 550.000 para inversiones en aceras, 350.000 para parques infantiles o 400.000 para las escaleras mecánicas. Esto sin olvidar el millón de euros para el ARU La Cacharra-El Seminario, los 600.000 para inversiones en mejora en infraestructuras de agua (incluyendo la mejora en los depósitos), los 5,7 millones en limpieza viaria, dos millones para el alumbrado o los proyectos Edusi de mejora de las zonas norte y sur, con medio millón de euros.

En Medio Ambiente se incluyen 2,3 millones en actuaciones para frenar el cambio climático y concienciación dentro de la Agenda 2030, pero también 1,4 millones para jardines y poda, un millón para colegios, 250.000 euros para el carril bici de la zona sur y la misma cantidad para el acondicionamiento de la ribera del Adaja y del Soto, además de 313.000 euros para rehabilitación energética de edificios municipales o 40.000 para parques caninos en la zona norte.

En Servicios Sociales, con esa inversión de 7,3 millones de euros, hay 2,5 millones para los mayores, incluyendo dos para ayuda a domicilio y 302.000 euros para comedor a domicilio. Otros 773.000 euros serán para conciliación familiar (ludotecas, guardería, campamentos o becas de comedor), 370.000 para ayudas de emergencia (incluyendo las nuevas para frenar la pobreza energética), 256.000 para programas de intervención familiar y otras inversiones en inclusión social, discapacidad y accesibilidad, programas de juventud, lucha contra las drogas o los 210.000 euros para asociaciones del tercer sector.

En empleo, Industria y Comercio destacan los 3,5 millones para el fomento del empleo y la actividad empresarial. Aquí se incluyen 875.000 euros para el Plan Territorial de Fomento y la misma cantidad para contratación de trabajadores. En esta área hay también 1,2 millones para actuaciones dirigidas a fomentar el comercio en la ciudad e intervenciones en infraestructuras como el Mercado de Abastos.

Para Turismo hay 2,5 millones, dinero en el que se incluye la gestión de espacios turísticos. Más allá de esto hay 150.000 euros para la Muralla (iluminación y control de aforos), 235.000 euros para promoción turística y de eventos y 820.000 euros para el programa de zonas turísticas comerciales (Next Generation).

A Cultura corresponden 2,2 millones, incluyendo subvenciones y premios pero también el servicio de bibliotecas y archivo y la Escuela de Artes y de Música.

El presupuesto se completa con 600.000 euros para Fiestas y 5,1 millones para Deportes, con 2,2 de ellos para nuevas inversiones en infraestructuras como los 1,4 de la nueva piscina y 80.000 para cambios de luminarias en campos de fútbol Sancti Spiritu.

Además hay que tener en cuenta los gastos para innovación tecnológica, administración del Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, barrios anexionados, Policía Local, Bomberos (está prevista la adquisición de una escala y un vehículo ligero) o autobús urbano.

Todos los datos de los gastos fueron desglosados por la teniente de alcalde, que compareció ante los medios de comunicación acompañada por los portavoces de Por Ávila y Ciudadanos, José Ramón Budiño y Carlos López.

Budiño habló del «sentido y coherencia» de las cuentas y lamentó el «poco ánimo de la oposición de formular enmiendas que se ajusten a las necesidades de los abulenses y la capacidad económica del Ayuntamiento».

Por su parte, Carlos López insistió en que han «exprimido» cada euro para ofrecer «los mejores presupuestos posibles» y destacó todo el trabajo que se hace en transparencia.