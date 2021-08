Messi: "Llego al PSG para seguir creciendo y ganando títulos"

El delantero argentino Leo Messi se ha mostrado "muy feliz" por su fichaje por el Paris Saint-Germain francés, un club al que ve "preparado para conseguir todo" y al que llega "para seguir creciendo y ganando títulos".

"Estoy muy feliz. Mi salida del Barcelona fue muy dura por cambiar después de tanto tiempo, pero nada más llegar acá la felicidad es enorme y estoy con muchas ganas e ilusionado por poder entrenar y que pase ya todo esto rápido aunque lo estoy disfrutando desde el primer día junto a mi familia", aseguró Messi en sus primeras palabras en su presentación oficial este miércoles con el PSG.

El de Rosario dejó claro que quiere "empezar a entrenar" lo antes posible porque no aguanta "las ganas" de encontrarse con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico y "comenzar esta nueva etapa". "Agradecer al presidente, a Leonardo y al club por cómo me han tratado desde el primer día que salió el comunicado del Barça. Se pusieron a mi disposición y lo rápido y fácil que fue todo en tan poco tiempo arreglar una situación que no era fácil", subrayó.

"Estoy feliz, ilusionado y con las ganas intactas de seguir ganando y por eso vengo a este club, que es ambicioso. Veo al club y al cuerpo técnico preparado para intentar conseguir todo y ese es mi objetivo, seguir creciendo, dando pasos y ganando títulos. Ojalá que todos juntos lo podamos conseguir", añadió Messi, que calificó de "locura" su llegada a París. "Fue sorprendente y terminó de redondear todo", celebró.

Para el delantero, es "una felicidad enorme y una locura el poder compartir el día a día" con una plantilla con "grandísimos jugadores" como Neymar y Kylian Mbappé. "El club ha hecho fichajes espectaculares aparte de lo que ya había y tengo mucha ilusión por empezar a entrenar y competir, porque lo voy a hacer con los mejores y eso es lindo", admitió.