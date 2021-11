Música y público, 'Todos con Ávila'

La música, una vez más, se puso este sábado al servicio de una buena causa.Y en esta ocasión, esa buena causa pasaba por apoyar la reforestación de las miles de hectáreas que las llamas arrasaron a mediados de agosto en la provincia de Ávila.

Música que vino de la mano de el numeroso grupo de artistas que dijo sí a la llamada hecha por Joe Johnson Wax, cantante y organizador del concierto solidario y que quisieron poner su granito de arena, o mejor dicho, su semilla de esperanza, a favor de una causa con la que toda la población de Ávila está de una u otra manera relacionada.

Cientos de personas (hasta llenar algo más de la mitad de la Sala Sinfónica del Lienzo Norte) quisieron sumarse a la causa. Y disfrutar, además, de dos de los grandes nombres de la música española reciente: Los Secretos y Miguel Ríos.

De hecho, fueron ellos los que, después de la apertura de la abulense Sara Veneros) comenzaron a caldear un ambiente en el que también tomaron parte Cadillac; Lydia Rodríguez, vocalista de Presuntos Implicados; José Bulevar Band; el propio Joe Johnson Wax & The Nashville Band; Rafael de Guillermo, de Queridos Compañeros; Bule & Cía, con su flamenco fusión y DJ Kun y sus ritmos latinos.

Pero antes de que todos ellos lanzaran sus mensajes de apoyo a los damnificados, fue su turno, el de Los Secretos, que emocionaron a todos los presentes con tres de sus temás más conocidos: 'Ojos de gata', 'Pero a tu lado' y 'Déjame', «la canción con la que empezó todo», tal y como la describió el líder de la banda, Álvaro Urquijo.

Y si los madrileños se llevaron la primera gran ovación de la noche, la segunda fue, claramente, para Miguel Ríos, que subió al escenario acompañado de 'The proffesors', una banda, explicó, creada para poder apoyar causas solidarias como la de ayer y en la que al rockero granadino acompaña su profesor de guitarra. «Porque me he colgado de la guitarra hace poco», confesó Ríos, que se mostró cercano con los abulenses y que puso su faceta de guitarrista recién estrenado como ejemplo para que «la gente de mi generación siga aprendiendo».

«Tenemos una sensación agridulce porque nos gustaría estar por otro motivo», dijo Miguel Ríos, «pero estamos contentos de poder ayudar para paliar esta desgracia».

Con sus acompañantes, el granadino interpretó tanto temas de su nuevo disco,«canciones que tienen que ver con la solidaridad», como 'Estirpe de Caín' (centrada en la pandemia) o 'Ángulo muerto' (en la España vaciada), como canciones de las de siempre, las que mejor recibió el público, como 'Santa Lucía'.

La noche discurrió pues entre buena música, y con los mensajes de apoyo enviados en formato de vídeo por personajes como David Summers,Santi Rodríguez, el Padre Ángel,Fernandisco o Javier Castillejo, entre otros muchos.