El pasaporte covid no sería generalizado ni solo en bares

La Junta de Castilla y León sigue sin tomar una decisión sobre la aplicación del pasaporte covid en la Comunidad, pese a que cada vez son más las regiones que ya han aprobado esta medida para poner freno al repunte de casos de una incipiente sexta ola. Por el momento, la Dirección General de Salud Pública ha elaborado un informe que ya ha sido transmitido al Comité de Expertos y a los Servicios Jurídicos de la Junta para analizar las «ventajas e inconvenientes» que presenta su aplicación para tomar la decisión «con el mayor criterio posible». No obstante, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, detalló ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que «no se ha tomado ninguna decisión» y tampoco se atrevió a poner fecha a su posible entrada en vigor.

Lo que si avanzó el número dos del Ejecutivo autonómico es que su aplicación no será generalizada en todo el territorio sino que se instaurará en aquellas zonas con una alta saturación hospitalaria. Una medida similar a la que ha adoptado el Gobierno del País Vasco, cuya solicitud del pasaporte covid ya se encuentra en su Tribunal Superior de Justicia. Además, al igual que en la anterior oleada, Igea sostuvo que la incidencia, aunque si que se tendrá en cuenta, no será el indicador que determine su aprobación en según que municipios. No obstante, reconoció que todavía no se han establecido que límites de saturación se fijarán para su implantación.

Por otra parte, sobre las restricciones que supondría el pasaporte covid en Castilla y León y los sectores afectados, avanzó que no se focalizará solo en la hostelería y ocio nocturno. «No se trata de instaurarlo en un sector únicamente, sino en aquellos lugares donde el riesgo sea más intenso, como los interiores; no se tata de estigmatizar a un sector concreto sino de prevenir situaciones de riesgo», explicó durante su intervención.

En cualquier caso, el vicepresidente de la Junta matizó que no dejan de mirar la incidencia y que por ello se analiza «el pasaporte y en qué condiciones se aplicaría», pero por el momento, el Gobierno autonómico no ve «una situación de urgencia», lo que llevó a Igea a establecer que Castilla y León está «muy lejos de las restricciones generalizadas». «La vacunación ha convertido la pandemia en una situación más parecida a una gripe estacional intensa que a la vivida en las primeras olas de covid», matizó el vicepresidente, que reconoció un ligero repunte en la inmunización.

Pros y contras

Preguntado por las ventajas e inconvenientes que plantea el documento deSalud Pública, reveló que señala pros como «la estimulación de la vacunación y el control de las zonas de riesgo», aunque también analiza cuestiones menos favorables que se han dado en los lugares donde ya se ha implantado: «Se puede también, de alguna manera, dificultar o estigmatizar la vacunación, entre otras consideraciones». En cualquier caso, el documento que ya obra en manos del Comité de Expertos no entra en la legalidad de la medida puesto que «ya está aprobada en varias comunidades» y solo requeriría, a través de los servicios jurídicos de la Junta, «adaptarla a la jurisprudencia al respecto establecida por el Tribunal Supremo».