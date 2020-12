Excesivo castigo del líder al Diocesanos

DIOCESANOS.

Darío, Nacho, Héctor Pose, Víctor (Diego P. , 45´’), Ángel Encinar, Juli (Javivi, 75’), Pablo Negro (Josito, 75’), Quique (Vicente, 67’), Oli, Iván Vila (Sergio Mayorga, 75’) y Mario Hidalgo.

G. SEGOVIANA.

Christian, Rui, Javi Marcos, Manu (Sánchez, 74’), Adeva (Borao, 67’), Álex Conde (Gómez, 67’), Dani Calleja, Rubén, Del Castillo, Adri yJavi Borrego (Ivi, 62’).

Árbitro.

Javier Muriel Isidro (Salamanca).

Amonestó a los locales Nacho, Ángel Encinar y Somoza (entrenador);y al visitante Manu. Expulsó con roja directa a Mario Hisalgo (49’).

GOLES.

0-1. Minuto 20. Del Castillo;0-2. Minuto 49. Calleja, de penalti;0-3. Minuto 70. Ivi; 0-4. Minuto 86. Gómez.

INCIDENCIAS.

Partido correspondiente a la décima jornada disputado en el campo de Sancti Spíritu.

El Colegios Diocesanos se llevó un excesivo castigo de su enfrentamiento ante el líder del grupo, la Gimnástica Segoviana, que se llevó los tres puntos de Sanci Spiritu con justicia porque fue mejor que los colegiales, pero con un resultado exagerado en el que la expulsión de Mario Hidalgo, en el minuto 49, tras cometer un penalty sobre Calleja, fue sin duda determinante.

Hasta ese momento la Segoviana estaba siendo mejor, pero sufría para crear ocasiones claras, pero es cierto que apenas dejaba que los locales se acercaran a la portería de Christian, que, curiosamente, tuvo mucho más trabajo cuando su equipo estaba en superioridad numérica. Andaba el partido todavía por decidir con el 0-1 tras el gol de Del Castillo en la primera parte, cuando prácticamente en la primera jugada de la segunda, una buena acción ofensiva de la Segoviana la paraba Mario Hidalgo dentro del área con una carga demasiado evidente sobre Calleja. El penalty no era discutido, pero la sorpresa fue mayúscula cuando el árbitro, el salmantino Javier Muriel, mostraba tarjeta roja al central abulense, que ni era el último jugador, ni encaraba la portería de Darío, ni hizo nada que pareciera a ojos de todo el mundo, salvo del árbitro, merecedor de una tarjeta roja. Hasta el entrenador visitante, Manu González, al final del partido reconocía que para él no había sido ni tarjeta amarilla. Pero lo cierto es que al final Hidalgo se fue la calle, Calleja marcó el 0-2 al tirar el penaltty, y ahí se acabó el partido, porque si ya era misión casi imposible para el Diocesanos hacer daño a la Segoviana 11 contra 11, con unos menos no había ninguna opción.

La Segoviana fue el equipo que dispuso de más y más claras ocasiones en la primera parte del partido. Apenas había comenzado el mismo cuando Darío se tenía que emplear a fondo a disparo de Borrego después de varios rechaces dentro del área. Ocho minutos más tarde de nuevo Darío atajaba un chut de Álex Conde. La Segoviana estaba encerrando al Diocesanos en su área y los locales no encontraban la manera de conectar ni con Villa ni con Quique, los hombres más adelantados. Los balones largos a Pablo Negro no superaban en la defensa de Javi Marcos y de Rui, de ahí que la primera y única vez en la que el balón llegó entre los tres palos de la portería de Christian fuera en el minuto 19, en el saque de banda que peinó Pablo Negro y encontró la cabeza de Juli, pero el portero visitante atajó sin problemas.

El Dioce tuvo la mala suerte de que en el momento en el que empezaba a estirarse y a encontrarse un poco menos agobiado por la presión de la Segoviana llegaba el tanto visitante. En el minuto posterior al remate de Juli, un balón colgado al área local era descolgado por el Del Castillo de cabeza rematando casi desde dentro del área pequeña haciendo inútil la estirada de Darío. Marcaba la Segoviana en una de sus aproximaciones y eso dejó el partido algo atascado porque los visitantes ya no se vieron tanto en la obligación de llegar a área contraria y los locales no encontraban la manera de hacerlo.

Pasó casi un cuarto de hora hasta que llegó la siguiente jugada de peligro, que también fue de la Segoviana y las dos últimos aproximaciones a fueron de los azulgranas, ayer celestes con un disparo de Borrego en el 36 que se fue fuera y otro de Conde que rebotó en la espalda de Héctor Pose cuando ya Darío estaba prácticamente batido.

La segunda parte no tuvo más historia que los cuatro minutos en los que tardó el árbitro en expulsar a Mario Hidalgo, y a partir de ahí el encuentro fue un monólogo visitante en cuanto a control del balón, aunque la raza del Diocesanos le dio para poner en aprieto al portero segoviano hasta en tres ocasiones, con una falta de Juli y dos disparos de Pose y Pablo Negro que encontraron cumplida respuesta en el portero menos batido de la categoría.

Aprovechando los espacios de estar con un jugador más sobre el campo, la Segoviana marcó dos goles más, estrelló un balón en el palo y tuvo varios mano a mano con Darío, de los que salió bien parado el portero local.

Poco pudo hacer cuando en el 70 Calleja robó en la zona de salida del Diocesanos y conectó un buen pase interior para que Ivi desde dentro del área disparara cruzado fuera del alcance de Darío. En el 80 Gómez estrelló un balón en el palo cuando tenía toda la portería para marcar, y en el 86 llegaría el cuarto de Gómez, al rematar en el segundo palo un centro de Borao.

Los locales rozaron el gol de la honra con esos tres disparos que Christian resolvió, y el partido acabó como se preveía en la previa dado el favoritismo de la Segoviana, pero con un resultado en el que no en el global, pero sí en el tanteo, tuvo que ver una acción del colegiado que, para otras ocasiones, debería corregir.