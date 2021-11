El Diocesanos consigue la primera en casa

Diocesanos.

Darío; Josito (Quique, 79'), Ruba, Oli, Mario Hidalgo; Sergio Alonso (Jorge Rodríguez, 84'), Sergio Mayorga (Luis, 84'), Fer, Ángel Encinar, Meneses (Jorge Sánchez, 79'), Aitor (Vicente, 69')

Almazán.

Alberto; Íñigo, Checa, Jesu (Elvi, 69'), Albitre, Héctor (Raúl, 60'),Dani Mertínez, Khalifa, Víctor, Pablo (Diego Mateo, 69'), Garcés.

Goles.

1-0 (19')Aitor. 2-0 (23')Meneses. 2-1 (78')Garcés.

Árbitro.

Rivera García.

Mostró cartulinas amarillas a Josito, Aitor y Sergio Alonso.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 12 de la Tercera RFEF disputado en el Sancti Spíritu.

El Colegios Diocesanos UCAV por fin logró su primera victoria en casa. Ha costado, tanto que ha tenido que ser en la jornada 12 y tras pasar por el Sancti Spíritu equipos como el UDSanta Marta, Ciudad Rodrigo o Ribert, sobre el papel rivales de 'su' liga.Pero ha tenido que ser ante un Almazán con ganas de mirar hacia la zona alta de la clasificación pero que se vio sorprendido por una buena puesta en escena de los colegiales, que antes de la primera media hora de partido ya tenían el marcador a su favor (2-0).Los goles de Aitor y Meneses, que le dio otro aire al equipo desde el enganche, pusieron de cara un partido que en el Sancti Spíritu suele acabar sonriendo a quien se pone por delante. Y aunque se acabó pidiendo la hora, se ganó. Se ganaron tres puntos para ganar tranquilidad en la clasificación y en especial sobre el césped, donde los colegiales siguen creciendo.

Saltó con ganas el equipo. Lideró Mayorga las hostilidades. Se le ve con ganas en los últimos partidos. Era el minuto 5 de partido y su duro zapatazo obligaba a Alberto a estirase. La tocó el portero y rebotó en el larguero. A saque de córner Ruba se lamentó de no tener un tupé más prominente, porque se quedó a un suspiro de empujarla al fondo de la red. Tenía el balón y las ocasiones el Diocesanos. Pablo –minuto 14– quiso recordar que también estaban allí con una buena volea. Darío, con poco trabajo pero bien aprovechado, despejó sin problemas. Masticaba el Diocesanos el partido con paciencia hasta que lanzó el mordisco. Había probado Aitor momentos antes cuando quiso meter la puntera entre Víctor y el portero, pero la verdadera oportunidad la tuvo momentos después. Se la puso por la derecha Josito, cuya experiencia y veteranía es un plus para los colegiales. Desde la banda la puso al primer palo donde apareció el delantero colegial para rematar de cabeza. No pudo detenerla Alberto, que no la vio llegar. Era el 1-0 y por primera vez en la temporada los abulenses se ponían por delante en su casa.

No hubo reacción del Almazán.Garcés quiso contestar tras el saque de centro con un disparo duro que se marchó junto al palo, pero la verdadera respuesta sería del Diocesanos, que no tardó en abrir brecha. Empujó al Almazán contra su área y tanteó sus opciones. Se quedó con las ganas de sumar el segundo Aitor, que remató contra un defensa, y aclaró la jugada Encinar, que abrió a banda. De nuevo Josito y de nuevo un centro del lateral. La esperó Aitor, pero cortó por delante Meneses, que sorprendió a todos para llevarse el cuero en la frontal, colarse en el área y rematar cruzado ante Alberto para establecer el 2-0 antes de la media hora de partido.

Debía reaccionar el equipo de Diego Rojas si quería sacar algo positivo del Sancti Spíritu, pero no era su tarde. Le costaba a los sorianos meterse en ritmo. Demasiados errores, demasiadas imprecisiones. Sólo Garcés, que de nuevo la pegó duro sobre el marco de Darío, parecía en condiciones de responder en una primera mitad en la que los goles le dieron al Diocesanos la tranquilidad que tanto echó en falta otras tardes.

Mejoró el Almazán en la segunda mitad. El paso de Khalifa de la banda al interior le dio al equipo no sólo más balón sino más ocasiones. Albitre se sumó a las hostilidades. Primero con un disparo con mucha rosca que Darío mandó a córner, después con una arrancada que no terminó como esperaba. Su disparo se marchó por encima del larguero. Ganaba presencia el Almazán ante un Diocesanos que esperaba una nueva ocasión. Pero el tanto llegaría para los sorianos. Lo firmaría Garcés. Subió Íñigo la banda, se la dejó por dentro a Albitre y el '10' le coló el pase entre los centrales a Garcés, que ante Darío encontró el camino al gol entre las piernas del portero (2-1). Era el minuto 78. Aún quedaba mucho.

Tocaría sufrir y pedir la hora. Tuvo el Diocesanos en sus manos la oportunidad de matar el partido. Y en más de una ocasión. Fer, que quiso picarla por encima de Alberto, Quique, en un disparo cruzado desde dentro del área, y en especial Vicente. Se quedó solo ante Alberto cuando Checa falló en el despeje. Le faltó fuerza en el remate. Le dio vida el Diocesanos a un Almazán que apuró el descuento –casi 8 minutos– para forzar un empate que no llegó. El Diocesanos por fin pudo celebrar el tan ansiado triunfo en casa.