«Hubiera seguido, pero es elegante retirarte a tiempo»

Treinta años son muchos años. Aún así «hubiera seguido». Se encontraba con fuerzas y con ganas, pero ConcepciónGalán, Puri como se la conocía cariñosamente, decidía poner el punto y final a su trayectoria como Delegada Provincial de Gimnasia Rítmica. El momento de dar un paso a un lado llegaba para ella el pasado mes de diciembre, cuando comunicaba de manera oficial su decisión. Tres décadas en un deporte en el que, cuando llegó, no había nada, ni siquiera un club. Ahora es bien distinto. Se marcha con clubes ya implantados en la ciudad como son el Abula Gym, El 88 o Deporte en Valor; con localidades como Arenas, El Barraco, El Tiemblo o Navaluenga, entre otras, en las que la gimnasia rítmica es ya una realidad; con un deporte en crecimiento con representantes abulenses en el Campeonato de España. Pero sobre todo se marcha satisfecha de haberlo dado todo.

«Me he roto tanto la cabeza por traer lo mejor para Ávila sin apenas recursos que no me queda ninguna espinita clavada. Lógicamente en tanto tiempo has podido fallar a alguien, pero creo que he estado muy por encima de las posibilidades que teníamos» reconoce Puri Galán ante su despedida de la Delegación.

Podía haber seguido, pero todo tiene su momento. «Es elegante saber retirarte a tiempo y dejar que entre gente joven, con otro empuje y otras ilusiones» valora Puri después de tres décadas al frente de la Delegación Provincial. Reconoce que el proceso electoral en la Autonómica –ha sido delegada con tres presidentes diferentes– fue definitivo a la hora de tomar esta decisión. «Cuando me enteré que Fernando Nieto no se iba a presentar a la reelección, opté definitivamente por dejarlo». Es momento de un cambio de ciclo.

Un buen momento para mirar hacia atrás. Un largo horizonte de casi 30 años en los que la gimnasia rítmica ha pasado de la nada al ‘todo’ en Ávila. «Cuando empezamos se pusieron en marcha desde Valladolid unas Escuelas de Tecnificación en todas las provincias». Como escuela de tecnificación sólo tenían acceso «aquellas niñas que reunían ciertas condiciones». Fue el germen del que arrancaría el Club Las Almenas, del que fue una de las fundadoras. «A partir de ahí arrancó todo».

De lo que había entonces a lo que hay ahora «no tiene nada que ver. Antes sólo se podía entrenar los viernes y los sábado. Venía una entrenadora de Valladolid. Ahora todo es mucho más fácil. Ahora cada club tiene un espacio donde entrenar, hay instalaciones municipales, las formas de entrenar han cambiado, hay más conocimientos, más técnica, las gimnastas tienen mejores condiciones. Todo influye» reflexiona ante los cambios que ha vivido estos años en un deporte que se fue abriendo paso en la ciudad. «Ahora hay más clubes, más posibilidades para que entrenen las niñas».

Recuerda de estos años la presencia del equipo nacional o las Exhibiciones Nacionales. «Conseguimos reunir en San Antonio todas las disciplinas gimnásticas de la federación y con campeones del Mundo.Eso no lo ha conseguido nadie al mismo tiempo en un pabellón». Se queda de este tiempo con las experiencias personales, «con los amigos de verdad que vas haciendo por el camino» pero sobre todo con la conciencia tranquila por haberlo dado todo por este deporte.