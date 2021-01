El Fondo de Cooperación, "apuesta por el mundo local"

El reparto del Fondo de Cooperación Económica Local General de 2021 demuestra que “la Junta de Castilla y León sigue apostando por el mundo local y rural para seguir aumentando y mejorando los servicios que se prestan a los ciudadanos y para luchar contra el impacto de esta crisis”. Son palabras del director de Administración Local, Héctor Palencia, quien explica que “este Fondo viene a complementar otras ayudas ordinarias y extraordinarias que está poniendo en marcha la Junta para dotar de fondos a las entidades locales”.

La linea destinada a inversión, según apunta, “busca mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos y favorecer o por lo menos consolidar a las pymes y autónomos que prestan sus servicios en las provincias de Castilla y León y que pueden ejecutar estas inversiones. Son ayudas para mantener el trabajo en la medida de nuestras posibilidades con estas inversiones”. Así, con el fondo del año pasado en esta provincia se están ejecutando obras en carreteras como la de Horcajo de las Torres, Solosancho-Baterna y El Raso, se están renovando las redes de abastecimiento y saneamiento de El Teso y el barrio de Las Batallas, en Ávila capital, y de Burgohondo; se ha instalado un ascensor en el consultorio de Piedralaves, se han instalado seis torres de alumbrado en el campo de fútbol de El Hoyo de Pinares y se ha adquirido un camión de recogida domiciliaria en Piedrahíta, por poner algunos ejemplos.

Los fondos incondicionados, por su parte, señala Palencia, recogen cuantías menores, pero el dinero se puede ir a gasto o inversión, mientras que con el fondo para empleo y desafíos demográficos “buscamos contratar a desempleados para realizar obras y servicios de interés general y social, que muchos abulenses tengan un trabajo y no se queden descolgados del mercado laboral”.

“Tenemos una Junta de Castilla y León en la que el presidente, el consejero y yo mismo venimos en la legislatura pasada de los ayuntamientos. En mi caso he estado ocho años y tengo una visión directa de la importante labor y apoyo que hay que dar a las entidades locales para prestar los servicios que les demandan los ciudadanos”, subraya el director de Administración Local, para quien “es satisfactorio poder ayudar a mejorar la situación de los ayuntamientos en un momento tan complicado, no solo en esta línea, sino también con esos fondos extraordinarios que Castilla y León lidera, frente a un Gobierno central que no ha dado ni un euros extraordinario a los ayuntamientos a día de hoy”. A su juicio, “la sensibilidad no solo se demuestra con palabras, que la tenemos, sino que en el caso de la Junta se viene demostrando con hechos”.