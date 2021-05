Ávila opta por 'Astra' frente a Pfizer para la segunda dosis

Llegaba este viernes la primera vacunación para menores de 60 años que recibieron en su día la vacuna de AstraZeneca y que para la segunda dosis tenían la posibilidad de elegir AstraZeneca o Pfizer. Para ellos había dos citas, por un lado quienes se vacunaron por primera vez entre el 16 de febrero y el 5 de marzo, llamados a vacunarse en el hospital Provincial, de 9,00 a18,00 horas quienes decidieran hacerlo con AstraZeneca, y de 18,00 a 21,00 quienes optaran por Pfizer, con un llamamiento global para 1.500 personas.

Tras finalizar la vacunación se conoció que fueron 711 las personas que recibieron dosis de AstraZeneca (19 no pudieron recibirla porque habían pasado la covid y con la primera vacuna ya completan pauta) mientras que 19 optaron por Pfizer (uno no la pudo recibir). Esto quiere decir que de forma preferente se optó por la primera frente a la segunda y que respecto al total de convocados no acudieron ni la mitad. Habrá que ver qué sucede en las próximas citas que habrá para quienes estén en esta situación.

Además se estuvo vacunando el viernes al colectivo de farmacias, también menores de 60 vacunados con AstraZeneca , aunque en su caso se hace en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles y con la única opción de AstraZeneca (para Pfizer estaba previsto en principio un llamamiento posterior). Allí acudieron prácticamente todos los convocados con 298 personas cuando se había dicho que el llamamiento era para unos 300.

Hasta ahora en Ávila se han puesto casi 121.000 dosis de vacunas, casi 1.000 en la última jornada con datos. Con ellas, prácticamente 45.500 personas ya tienen la pauta completa, acercándose a un 30 por ciento de la población.