«La Red de Juderías ha ido más allá de sus objetivos»

El ciclo de conferencias incluido en el programa municipal de la Semana de la Cultura Judía se cerró este viernes con la participación de Marta Puig, gerente de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad, experta conocedora de todo lo relacionado con esa asociación de la que forma parte la capital abulense que habló la trayectoria consolidada a lo largo de los 25 años que ha cumplido esta iniciativa.

En su intento de «sintetizar cómo ha evolucionado la Red de Juderías en este cuarto de siglo» destacó la ponente, que ofreció su charla on line como el resto de participantes en el programa, que «hemos conseguido ir mucho más allá de los objetivos fundacionales», logros en principio no contemplados (no por no desearlos sino por considerarlos quizás demasiado ambiciosos) entre los cuales destacó el de haberse convertido en «un vínculo importante entre todas las comunidades judías del mundo».

Especialmente importante ha sido también, añadió Marta Puig, el «habernos convertido en un paraguas para la cultura judía y en una marca que representa su historia y su patrimonio», además de haberse consolidado como «una herramienta de comunicación» y en una «seña de identidad para los implicados».

La gerente de la Red de Juderías-Caminos de Sefarad recordó que esta asociación, ahora formada por 21 urbes con fuertes raíces judías, nació en 1995 fruto de la iniciativa de ocho ciudades que, conscientes de que contaban «con un patrimonio único herencia de las familias judías que habitaron allí», quería «profundizar en la investigación, conocimiento y conservación de los elementos encontrados», para que ese patrimonio constituyese «un nexo de objetivos comunes» que pudiese «constituir una aportación en la cultura y el desarrollo económico de las ciudades».

Con la perspectiva del trabajo realizado y los objetivos conseguidos, siguió, se ha logrado «un alcance más allá de sus propios objetivos», entre los que destacó haber logrado una «identidad y huellas judías propias» y la «representatividad de una cultura», ser «nexo, origen y vínculo», dar «visibilidad a lo más desconocido de las tres culturas» y ser «puente entre el ayer y el hoy», siempre dando «el testimonio cultural sefardí que está presente en toda España».

Como «hitos en su labor como Red», esta asociación que cuenta con un presupuesto 100% municipal y realiza más de mil actividades culturales al año, destacó media docena, concretados de la siguiente forma: «su labor institucional, la creación de ‘Erensya, los sefardíes de hoy’, la puesta en marcha de la ‘Jornada e itinerario europeo de la cultura’, la elaboración de varios proyectos educativos, la extensión de la Red a todo el mundo» y su afán de «comunicar y dar visibilidad».

En su destacada y creciente labor institucional, la Red ha conseguido crear y poner en valor «una imagen única y valoración del conjunto», ser referente de «interlocución en la participación en proyectos coordinados» y «dar visibilidad a la cultura judía a través de múltiples actos impulsados desde muchas instituciones».