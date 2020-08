El Gobierno actuará en Cataluña si los rebrotes se descontrolan

El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha asegurado tener el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de que actuarán en Cataluña "y no van a eludir su responsabilidad ni a mirar a otro lado" si los contagios siguen aumentando y no responden las medidas adoptadas hasta ahora.

"Es una declaración que agradezco, veremos en lo concreto qué herramienta elige para acometer estos rebrotes", ha señalado Bal en una rueda de prensa telemática tras concluir la reunión con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la segunda que mantiene en menos de dos meses.

Si ven que las medidas adoptadas hasta ahora en Cataluña, refiriéndose en concreto a los confinamientos perimetrales, no son suficientes, ha dicho que seguirán insistiendo en que el Ejecutivo "tome el control" y que el ministro de Sanidad adopte la declaración de actuaciones coordinadas, prevista en el llamado decreto de nueva normalidad, que Cs apoyó.

La reunión, que ha sido "muy productiva", en palabras de Bal, ha abordado también la posibilidad de extender los ERTE más allá de septiembre, como le ha pedido Cs y que Calvo, ha señalado, ha prometido estudiar sobre todo para aquellos sectores "sensibles" como el turismo, que se encuentran en una situación muy delicada.

Vuelta al cole

Otra de las preocupaciones que Bal ha trasladado a la vicepresidenta ha sido cómo se va a afrontar el comienzo del curso escolar y también ha asegurado que la vicepresidenta les ha garantizado que prevén una inversión "relevante" en la educación a distancia ante la posibilidad de que haya problemas para mantener la enseñanza presencial.

También le ha pedido que haya una partida presupuestaria para crear una reserva estratégica de material sanitario para evitar la situación que hubo de "imprevisión" al comienzo de la pandemia.

Por otro lado, ha vuelto a insistir en que Ciudadanos no ha vetado a ningún miembro de Podemos en esta reunión, de lo que se quejó ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ha insistido en que ellos no hacen eso: "Con la que está cayendo en España no puede haber vetos de ningún partido".

Ha explicado que en la reunión están los mismos interlocutores que en la anterior y que así estaba previsto que fuera en este encuentro, que forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambos.

En todo caso, ha recordado que Cs se sentó con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, para hablar de que había que desvincular los ERTE del estado de alarma.