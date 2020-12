Igea: “no se va gastar un euro” no acordado en el Plan

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, garantizó hoy que en el Plan Territorial de Fomento de Ávila “no se va gastar un euro” no acordado por el grupo técnico que conforman la Diputación y el Ayuntamiento de Ávila, así como los representantes del Diálogo Social, sindicatos y patronal.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el último de este 2020, defendió la apuesta por la transparencia en la concesión de ayudas y remarcó que el compromiso con esta materia es “absoluto”. “En ese plan no se va gastar un euro no aprobado por ese grupo técnico”, sentenció.

De esta forma, el portavoz del Ejecutivo autonómico respondió al malestar de la Confederación Abulense de Empresarios (Confae), UGT y CCOO ante la autorización, por parte de la Junta a la Consejería de Empleo e Industria, para la concesión de una subvención directa de 500.000 euros a una de las entidades no representativas que está participando en la comisión de asesoramiento técnico, para la puesta en marcha de una plataforma logística agroalimentaria.

Asimismo, el vicepresidente de la Junta insistió en que esto no implica que se vayan a llevar a cabo gastos no aprobados por el grupo técnicos del Plan de Ávila y les transmitió la “tranquilidad suficiente” de que serán ellos, entre los que están los representantes del Diálogo Social, los que decidirán si se realiza o no. Además, con ello, subrayó que se garantiza que será “correcto”.

Finalmente, Francisco Igea indicó que esperan en la Junta que esto no paralice el desarrollo del “necesario” Plan de Ávila, “tan deseado” y que ha echado a andar.

Agencia de Noticias Ical SL - © Copyright Agencia Ical. All Rights Reserved