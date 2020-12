Just Dance 2021

Junto a los simuladores deportivos y los shooters la Navidad es sinónimo ya de Just Dance, el juego de baile de Ubisoft que se puede disfrutar en solitario o hasta con otros cinco jugadores y que proporciona buenos ratos en las reuniones sociales, aunque este año no vaya a haber fiestas con amigos. Quizás por eso en esta ediciión se ha desarrollado más que en anteriores ediciones el Modo Kids, con temas específicos para niños de 3 a 6 años. Just Dance tiene temas para todas las edades como el clásico In the Navy de Village People, y otros más recientes como Rain on Me, de Lady Gaga & Ariana Grande, Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello o Drum Go Dum de K/DA.