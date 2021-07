Hoja de ruta para apoyar al modelo ecológico

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado la elaboración de una hoja de ruta específica para la producción ecológica que incluirá medidas para fomentar tanto el cultivo como el consumo de este tipo de alimentos, en línea con las conclusiones del Plan de Acción para la producción ecológica que presentó el pasado mes de marzo la Comisión Europea (CE) destinado a facilitar herramientas e ideas para acompañar un crecimiento equilibrado del sector. Planas ha hecho este anuncio en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que ha dado su visto bueno a las conclusiones del plan de la Comisión. Ha detallado que el objetivo de la hoja de ruta será alcanzar el 25% la superficie agraria útil destinada a la producción ecológica para el año 2030, tal y como recoge la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’. Acción que se enmarca también en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común para impulsar modelos más sostenibles.

En cualquier caso, los ministros piden tener en cuenta las especificidades y diferentes puntos de partida, circunstancias y condiciones de los diferentes países y sus regiones, así como «los éxitos ya alcanzados» a la hora de definir objetivos e intervenciones en apoyo de la agricultura y la producción orgánicas en los planes estratégicos de cada país.

En esta línea, Planas ha ofrecido la colaboración de España a la presidencia eslovena, que toma el relevo de la portuguesa para el próximo semestre al frente de la UE, para contribuir a alcanzar los objetivos y prioridades planteados con la citada estrategia y cuyas orientaciones se están teniendo en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico español.

España parte de una buena situación de partida, pues, como ha recordado el ministro, lidera las estadísticas europeas con el 10 % de la superficie agraria útil total del país dedicada al modelo ecológico. El ministro ha señalado que hay un importante potencial de crecimiento en sectores como el olivar, el viñedo, los cítricos y las frutas y hortalizas, y que desde el Ministerio se trabajará para eliminar los obstáculos que limitan su desarrollo para facilitar así su despegue.

Planas ha enfatizado que es necesario generar mayor demanda de consumo de productos ecológicos entre los ciudadanos, para lo que ha abogado por la realización de campañas de concienciación que den a conocer la importancia y los beneficios de este tipo de producción en materia de biodiversidad, huella de carbono y sostenibilidad social y ambiental. Ha apostado por el fomento del consumo en centros escolares y en la restauración colectiva a partir de iniciativas de la administraciones públicas. Planas ha recordado que la producción ecológica ofrece un mayor valor y una mejor remuneración a los productores.

Mercado exterior.

La Comisión también ha compartido información sobre las últimas novedades en las relaciones comerciales con Estados Unidos y con el Reino Unido. El ministro ha valorado la vuelta a la senda del multilateralismo de la administración de Joe Biden. Por otro lado, España está pendiente de la resolución «en las próximas semanas» del procedimiento de la Organización Mundial de Comercio sobre los aranceles a la aceituna negra.

En lo que se refiere al intercambio comercial con Reino Unido, Planas ha apuntado que «la situación se ha normalizado a partir de marzo», pero que hay que permanecer vigilantes para conservar nuestra posición exportadora en ese mercado.

Durante la sesión del Consejo, los ministros europeos han mantenido una videoconferencia con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vislack, para abordar los desafíos que suponen el cambio climático y la transición a sistemas alimentarios más sostenibles. Tras el encuentro telemático se evidenció la coincidencia de EEUU y la UE «en algunos objetivos estratégicos», como la neutralidad de carbono en 2050.

El Consejo de Ministros de Agricultura ha analizado también las dificultades por las que atraviesa el sector ganadero, especialmente el vacuno de carne y de leche, por la estrechez de sus márgenes debido al incremento de los costes de producción por el encarecimiento de las materias primas para los productos de alimentación animal. El ministro ha pedido a la Comisión Europea que realice un seguimiento de cerca de la situación.

¿Puede este modelo alimentar al planeta entero?

Según una buena cantidad de estudios, si hoy en día toda la producción agroganadera cambiara al modelo ecológico es muy probable que no hubiera alimentos para todos. Pero esta es una afirmación que hay que matizar. En primer lugar, nadie pretende que la producción ecológica sea la única existente, tendría que combinarse con otras prácticas. En segundo lugar, habría que solucionar un tremendo problema mundial: el desperdicio alimentario (un tercio de los alimentos que se producen en el mundo termina en la basura). Si se aprovecharan convenientemente los alimentos se compensaría en gran parte la merma en la producción que acarrea producir en ecológico. Además hay que tener en cuenta los beneficios sociales (requiere de más cantidad de mano de obra) y medioambientales (mejora de suelos, más biodiversidad, menos fitosanitarios…) que conlleva este modelo. Y no se puede olvidar que la tecnología y las mejoras en las variedades no cesan y aumentarán la producción de manera sostenida en los próximos años.