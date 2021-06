«Todo parece indicar que 'Músicos' volverá en 2022»

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, acudió este sábado a ser testigo de uno de los actos principales del festival del piorno en flor que se desarrollaba en Hoyos del Espino. Municipio clave para la Junta en la materia de la que es titular Suárez Quiñones, no en vano es el lugar en el que se desarrolla el festival Músicos en la Naturaleza. Es por eso que en su intervención ante el público (no en su comparecencia a los medios) aseguró a los presentes que «todo parece indicar que el festival Músicos en la Naturaleza volverá en 2022 y que tendremos un gran festival». Algo que no ocurrió en 2020 y que tampoco podrá ser en este 2021 con motivo de una pandemia que sigue muy presente.

Ahora bien dejó claro que hay visos de esperanza que se fundamentan en varios motivos pero principalmente en el avance de la vacunación que en el caso de nuestra región pasa porque casi la mita de la población cuenta con una dosis de vacuna y por encima del 30%, con las dos.

Vacunas que han propiciado la bajada de pacientes en los hospitales, tanto en planta como en UCIS y que nos hacen pensar en un futuro, sin duda, mejor.

A ello además vinculó el hecho de que hay fondos europeos que ya se manejan y que sin duda ayudarán a la regeneración.

«Vemos cómo -decía el consejero- actos que parecían imposibles están de vuelta, tales como los que se vivieron este sábado en el epicentro del norte de Gredos, en Hoyos del Espino, el lugar al que «todo parece indicar» regresará el festival organizado por la Junta desde la Fundación Patrimonio Natural en cuestión de poco más de un año.

Por cierto que a falta de ese festival ayer sí sonaba en el entorno música en directo, la de En-Clave Gredos que amenizó el acto tocando en directo durante buena parte de una más que agradable mañana en la que el sol brillaba con ganas..