El flanco sur, el más comprometido

El Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordinan las operaciones, se ha trasladado hasta la localidad de El Barraco para seguir las labores flanco sur del incendio de Navalacruz, el más comprometido en estos momentos. Un flanco donde siguen los esfuerzos de medios terretsres y aéreos por detener las llamas en el frente que han formado tanto en la zona de Navandrinal como de Navalmoral, donde voluntarios están trabajando en la realización de cortafuegos ante el temor del avance de las llamas.

A El Barraco también se han desplazado medios de Protección Civil para realizar labores de avituallamiento y de apoyo sanitario con una ambulancia.

Todos los esfuerzos en el flanco sur

Sigue la lucha codo con codo contra las llamas ante el incendio de Navalacruz que permanece activo desde el sábado y que ya alcanza un perímetro de 70-80 kilómetros y más de 12.000 hectáreas calcinadas. Una primera aproximación oficial a la espera del cálculo final. Una jornada en la que la lucha se centra especialmente en el flanco norte de Navalmoral y el flanco sur, en todo el frente entre las localidades de San Juan de Molinillo, Navandrinal, Villarejo y Navalmoral, pero que mantiene atentos a otras localidades como Burgohondo y Navaluenga, desde donde se sigue con cierta preocupación el avance de las llamas.

Se ha reabierto al tráfico la N-403, cortada en la jornada de ayer y que sirvió de cortafuegos ante el intento de avance de las llamas hacia El Barraco, pero permanencen cortadas la AV-900 en ambos sentidos desde el kilómetro 9.5 al 34.5 y la AV-905 también en mabos sentidos desde el kilómetro 22.4 al 46.

Una jornada en la que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló la importancia de haber detenido el fuego en la N-403. “Si la hubiera pasado habría tenido campo libre. Gracias a ello hoy estamos hablando de otras perspectivas. El operativo logró parar la cabeza del incendio y en estos momentos hay un cierto control del perímetro”. Una situación de estabilización que aún no se ha logrado “en un tramo del flanco norte”, la zona de Navalmoral, “y dos tramos en el flanco sur”, donde se están concentrando los principales trabajos de los medio aéreos y cuadrillas. Trabajos que podrían dar hoy sus frutos. “En las próximas horas, si todo sigue como está, si no hay cambios, se podría estabilizar el fuego”, que no significa controlado. Porque recuerda que sería un espacio sujeto a rebrotes. “El perímetro está en su mayor parte sin llama”.

Más de una veintena de medios aéreos

Sigue la lucha contra las llamas en diferentes frentes del incendio de Navalacruz y lo hace con un despliegue importante de medios. Daba a conocer la Junta de Castilla y León las fuerzas que trabajaban en la mañana del lunes contra las llamas. Un dispositivo en el que destaca la presencia de una veintena de medio aéreos, entre ellos los hidroaviones AA-Talavera, AA-Matacán y AA-Labacolla cuyas pasadas sobre la ciudad de Ávila para recargar en Las Cogotas fueron una constante. Junto a los aviones, los helicópteros de Cebreros, Coca, El Barco de Ávila, El Bodón, Villaralbo, Tabuyo, Pinofranqueado, La Iglesuela, El Puerto El Pico, Plasencia, Aco-Virgen del Camino, Madrid y Extremadura. Junto a todos ellos 13 helitransportadas, 6 BRIF, 3 bulldozers, 12 autobombas, 14 cuadrillas de tierra, 4 unidades de la UME, los Bomberos de Ávila, miembros de Protección Civil y la B33 Cuenca. Coordinados a través de 11 técnicos, 16 agentes medioambientales, 2 centros de mando autonómicos y el puesto de mando avanzado.

Se está a la espera de cifras sobre el nuevo perímetro y las hectáreas calcinadas, pero todo indica que la cifra será enorme dado que en la tarde de ayer ya se habían superado las 10.000. De manera no oficial se empieza a hablar de que el incendio podría haber calcinado 20.000 hectareas.

La N-403, clave ante las llamas

El ataque realizado desde la N-403 en la madrugada del lunes a la cabeza del incendio de Navalacruz parece haber dado sus frutos. Así lo reconocía en la propia madrugada José Francisco Hernández Herrero, delegado territorial de la Junta, a través de las redes sociales. "El ataque al frente que se hizo ayer noche en la N-403 contiene el #IFNavalacruz y ralentiza su avance. Seguimos trabajando sin nuevas evacuaciones y mejores condiciones climatológicas. Mucha tarea por delante en cola, cabeza y flancos".

Es una de las 'pequeñas' buenas noticias que está dejando el desolador incendio que desde la tarde del sábado sufre la provincia de Ávila. Una noche en la que las condiciones meteorológicas han ayudado al control del incendio pero que ha sido complicada en localidades como Navalmoral y Navandrinal, donde han visto as llamas de cerca y zonas en las que se centran todos los esfuerzos desde anoche. Ahora ya apoyados por los medios aéreos, que no paran de sobrevolar la ciudad de Ávila. Efectivos terrestres tratan de evitar rebrotes en zonas próximas a los núcleos urbanos por donde ya ha pasado el fuego.

Se encuentran cortadas al tráfico en estos momentos la N-403 entre el kilómetro 110 y 137, la AV-900 Aldea del Rey Niño - Navalmoral y la AV-905 Navalmoral - El Barraco.

Complicada madrugada

La N-403 se convertía en la línea de batalla contra el incendio de Navalacruz en el arranque de la noche. Llegó la noche y desaparecieron los medios aéreos, pero sobre el terreno siguieron los medios terrestres plantando cara a las llamas, que avanzaban con fuerza desde el atardecer hacia la zona del Valle del Alberche a través de La Paramera y Navalmoral. Y en la primera de ellas trabajaron con fuerza efectivos de los bomberos de Ávila junto a la UME. A través de su perfil oficial en Twitter, @bomberosdeavila, informaban que se había conformado una línea de autobombas. "Hemos conseguido parar una parte importante del frente en la N-403" reseñaban en una noche que se prevé muy larga. Y es que desde muchas localidades del Valle del Alberche, como El Barraco, Navaluenga, San Juan del Molinillo, San Juan de la Nava y en especial Navandrinal y Navalmoral se seguía con preocupación la evolución del incendio.

Último parte oficial, tarde de domingo

El fuego de Navalacruz ya arrasa más de 10.000 hectáreas. Son las cifras que arrojaba el último parte de Subdelegacción de Gobierno en la tarde-noche del domingo. Un incendio cuya cabeza principal se situaba entonces al este-noroeste, en la zona de Riofrío y Cabañas, con varias lenguas de fuego en la parte norte que derivan del incendio principal. En esos momentos la preocupación comenzaba ya a ser la evolución de la cara sur, donde se trabaja este lunes. Durante el domingo se tuvo que evacuar las localidades de Villaviciosa, Robledillo, Palacios de Sotalbo y Sotalbo, se puso en alerta a Mengamuñoz y La Hija de Dios y se cortaron las N-502, AV-933, AV P - 502, AV P - 406, AV 900 y la N-403 ante el avance que han tomado las llamas.

Dispositivo del Ayuntamiento de Ávila

El dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Ávila con motivo del incendio de Navalacruz ha contado esta noche con 5 vehículos (3 camiones y 2 vehículos ligeros) y 21 personas del Servicio de Extinción de Incendios, que han estado trabajando en la zona de Navalmoral. Ahora mismo, en esa zona, se cuenta con un vehículo ligero y 8 personas.

En el espacio habilitado esta noche en el Lienzo Norte han pernoctado 80 brigadistas, procedentes de León, Zamora, Burgos y Segovia, mientras que en el CUM Carlos Sastre, que llegó a acoger ayer a unas 130 personas de Robledillo, Villaviciosa, Sotalbo, La Hija de Dios, Mironcillo y Riofrío, han pernoctado ya solo 4 vecinos de Riofrío.

Protección Civil cuenta con 11 voluntarios distribuidos en varios puntos; entre ellos, el PMA, donde se cuenta con una ambulancia.

Por su parte, Policía Local mantiene el dispositivo de colaboración en cortes de tráfico en carreteras afectadas y asistencial.