Colegios Diocesanos: Darío, Nacho (Chris, 59’), Ángel Encinar, Vicente, Quique (Meneses, 67’), Sergio Alonso (Javivi, 59’), Fer, Oli, Diego Pose, Mario Hidalgo (Pablo Negro, 59’) y SergioMayorga (Isma, 84’),

La Bañeza: Raúl, Zabalo, Pablo González, Víctor, Dani Alonso, Hugo, Jorge Suárez (Erik del Río, 75’), Aitor, Samuel (Yordan, 84’), Loren y Franco (Mateo, 60’).

Goles: 1-0 (83’) Meneses. 2-0 (96’). Vicente.

¡El Dioce es de Tercera!Árbitro: Alberto Sánchez (Salamanca). Amarillas a Vicente, Pose y Meneses; Zabalo y Dani Alonso. Tarjeta roja al banquillo visitante.

INCIDENCIAS.

Partido disputado en el campo de Sancti Spiritu.

El Dioce es de Tercera. Este fue el cántico de los jugadores abulenses al finalizar el partido contra La Bañeza, celebrando por todo lo alto la permanencia en la categoría, lograda a base de ir creciendo durante toda la temporada y certificándola en un buen tramo final de temporada, sobre todo en casa. Los locales llegaban a este encuentro sabiendo que una victoria les dejaría en la categoría, y salvo un tramo mediada la primera parte, fueron claros merecedores de una victoria que les deja en donde empezaron, lo que para un club como el Dioce es todo un éxito.

El equipo de Somoza lo hizo todo para llevarse los tres puntos. Comenzando por no conceder casi nada al ataque de La Bañeza. Salvo, eso sí, dos paradones de Darío en una misma jugada en el minuto 25, acabando el balón estrellándose en el larguero, los visitantes no se acercaron no ya al área rival, sino que apenas pisaron el campo contrario en el resto del encuentro.

Los colegiales tenían claro que si querían la salvación en este partido deberían comenzar por no conceder ocasiones, y a fe que lo consiguieron. Además, tuvieron las suyas, algunas tambiénmuy claras, pero el gol se resistía hasta que en el 83 Meneses enganchara un disparo que entró con suspense. Pegó en el larguero, botó en la raya y al segundo bote fue cuando el balón se coló. Los abulenses celebraron el gol como se merecía porque significaba la permanencia. Ni siquiera tuvo La Bañeza capacidad para el arreón final. Los cambios de última hora de su entrenador tampoco arreglaron nada. Solo un dosparo de Loren en el 90 que Darío sujetó sin apuros incomodó a los abulenses, que en el 96 lograrían el segundo, desatándose la locura en el Sancti Spiritu, que celebró sobre el cesped la permanencia de los colegiales en una categoría a la que llegaron el año pasado, y parece que para quedarse.

El encuentro comenzó con dominio local. El Dioce empezó mandando y Mayorga tuvo la primera clara, chocando en su incursión con el portero visitante, muy inseguro durante toda la tarde. No se materializaba ese control amarillo en la creación de oportunidades, pero salvado el susto gracias a dos intervenciones de mucho mérito de Darío, el tramo final de la primera parte fue mucho más productivo ofensivamente hablando para los abulenses. Vicente en el 32 disparó cruzado con dureza, Raúl sacó con el pie y el rechace no fue gol en propia puerta de milagro.

Siete minutos después Nacho se plantó sólo dentro del área leonesa, pero optó por disparar cuando quizá hubiera podido avanzar más hacia la portería. Su chut, fuertey colocado, se estrelló en la parte exterior del palo izquierdo de la portería.

A balón parado respondió La Bañeza, pero el cabezazo de Samuel, que acabó entrando, lo anuló el árbitro por fuera de juego.

En la segunda parte se incrementaron las precaucioones de los abulenses. Sabiendo lo mucho que se jugaba y que La Bañeza no se iba a volver loca porque el empate no era malo, miraba más hacia atrás que hacia adelante. Los cambios de Somoza sí que animaron algo más el ataque local, pero las ocasiones se resistía.

La tuvo Mayorga en un remate en plancha que Raúl sacó con apuros en el 64, en el 69 Fer disparó alto tras una jugada con varios rechaces en el área local, y en 75 Encinar remató de cabeza a saque de córner y el balón rozo el palo.

Se acercaba el final y crecía el nerviosismo. Apretaba el Dioce, que metió a La Bañeza en su campo y ya en el 83, cuando apretaban los nervios, Meneses acertó con su gran disparo y abrió una merecida celebración por la sufrida permanencia lograda por Somoza y sus chicos.