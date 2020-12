La obra oficial acumula hasta noviembre un retroceso del 61%

De manera puntual este 2020 la Cámara de Contratistas de Castilla y León va ofreciendo mes a mes el acumulado de licitación de obra oficial tanto de la región como de forma provincializada y hace escasos días hacía lo propio con el periodo que va de enero a noviembre de este año 2020 (aunque es un avance, no el dato definitivo). Analizados los datos desde luego no tiene visos positivos de acabar bien el año para tierras abulenses (y en general para el resto de provincias, salvo contadas excepciones, Burgos, Soria y Palencia). En lo que nos atañe, hemos de decir que en Ávila los once primeros meses del año de la crisis sanitaria (y por ende económica) deja un retroceso que se cifra en el 61,4% ya que pasamos de que se licitara obra por un valor de 89,4 millones a que sea prácticamente la tercera parte, con un total de 34,5 millones de euros

La Administración Regional se ha convertido en este tiempo en la más dinámica a la hora de licitar y de hecho atesora en Ávila 82 de cada 100 euros licitados; ahora bien con 28,2 millones de euros hemos de decir que retrocede de manera importante respecto a 2019. Entonces a estas alturas había licitado obra por 51,3 millones de euros y por tanto se deja en el camino un 45% del montante anterior. También es cierto que el año pasado era la más inversora con 57 de cada 100 euros de obra oficial y ahora son 82.

La Administración Local se mantiene en la línea del año pasado en cuanto al porcentaje de licitación ya que ahora atesora el 18% y el año pasado era el 19%. COmo ocurre con la Administración Regional hay que decir que seproduce un importante revés que porcentualmente es mayor que el de la anterior.

De licitar por valor de 16,8 millones pasa a hacerlo por 6,2, es decir en el camino se queda el 63,4% del montante total invertido entre enero y noviembre del año anterior.

Sin embargo lo más llamativo es lo que tiene que ver con la Administración Central ya que apenas licita obra en esta anualidad, 200.000 euros apenas que contrastan de manera muy pronunciada con los 21,2 millones que llevaba por esta época en el año 2019. Por ello se convierte en la menos inversora en tierras abulenses ya que no llega ni al 1% del total de lo licitado.