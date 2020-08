El PSOE pide la simplificación de la información municipal

Que la información municipal de carácter público sea más asequible a la lectura de los ciudadanos. Es la propuesta y petición que llega desde el Grupo Municipal Socialista, que pide al Ayuntamiento de Ávila que se adapte la documentación, los comunicados y la información que dirige a los ciudadanos con el fin de facilitar su uso y hacerla más comprensible, accesible e inclusiva.

Para ello proponen impulsar un plan específico de adaptación a la Lectura Fácil para hacer accesible la información municipal a todas las personas en Ávila mediante la incorporación de un lenguaje sencillo a los documentos y solicitudes más importantes, las revistas o material explicativo en relación a la cultura, turismo, deporte, ocio o fiestas de la capital, además de las señales informativas de toda la ciudad. «Todo ello sin olvidar la página web del Ayuntamiento, que debe revisarse sin dilación porque se trata de una herramienta poco intuitiva y que no facilita, en absoluto, la búsqueda de información o la realización de trámites» apuntan los concejales socialistas a través de nota de prensa.

El plan, según platean los socialistas, llevaría aparejadas acciones encaminadas a la sensibilización de las personas que se encargan de la difusión y tratamiento de todo este tipo de informaciones, además de la oportuna formación para todos los funcionarios o trabajadores públicos en cuanto a técnicas de elaboración y adaptación de los contenidos para que puedan ser entendidos por personas no sólo con discapacidad cognitiva o intelectual sino también, por ejemplo, por ciudadanos foráneos con dificultades o desconocimiento en cuanto al lenguaje.

Los concejales socialistas consideran que a día de hoy «las resoluciones y comunicaciones oficiales son difíciles de entender para muchas personas, no en vano, según algunas estadísticas, el 25 por ciento de la población tiene dificultades para leer, comprender o acceder a la información, y la Lectura Fácil sería una solución».