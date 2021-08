Se dispara la venta de test de antígenos en las farmacias

El pasado 22 de julio se ponían a la venta en las farmacias y sin necesidad de receta los test de antígenos y anticuerpos de covid-19 y desde ese momento, la venta de este producto se ha disparado en las boticas. Así lo confirma para Diario de Ávila Inés Barco, presidenta delColegio de Farmacéuticos de Ávila, que habla de la «muchísima demanda» que estos productos han encontrado rápidamente entre la población abulense.

Y encuentra para ello varios motivos. El principal, dice, la elevada cantidad de casos positivos y brotes que Ávila está registrando las últimas semanas. Esto hace que sean muchas las personas que han podido estar en contacto con personas positivas y quieren descartar la posibilidad de estar a su vez contagiadas.

Aunque también son muchas las personas que acaban de venir de vacaciones o que van a comenzar las mismas y quieren tener la certeza de que no tienen el virus en sus cuerpos. «Hay, por ejemplo, muchos jóvenes que se van de vacaciones con sus familias y no quieren contagiar a nadie. O gente que va a estar en contacto con personas mayores o enfermos crónicos y también quieren asegurarse de ser negativos», explica Barco.

Es ella también la que nos confirma también que es sobre todo gente de hasta 40 años la que más está demandado este producto. «Hablamos de personas que no están vacunadas, que tienen sólo una dosis o que no han querido vacunarse, que también hay muchos», descubre la presidenta delColegio de Farmacéuticos, que también menciona a los chicos de 15, 16 o 17 años que han estado en contacto con algún amigo positivo.

Son pues, los más jóvenes, los que más necesarios han encontrado este tipo de test, de los que si bien llegó a haber algo de desabastecimiento los primeros días de su puesta a la venta, ahora resulta fácil adquirirlos en cualquier farmacia de la provincia. «Los tres primeros días volaron los que teníamos, porque además coincidió con la aparición de muchos brotes», recuerda Barco lo ocurrido entre el 22 y el 25 de julio en las boticas abulenses. «Pero enseguida se normalizó todo», deja claro.

Entre siete y ocho euros. Son varios los laboratorios que ya comercializan en España este tipo de pruebas, que están a la venta por siete u ocho euros.

«Al ser un producto que no es un medicamento el precio no viene marcado», aclara la portavoz de los farmacéuticos, que pone en duda los test que se venden ya en Portugal a dos euros en un conocido supermercado de origen español. «Porque no conozco ningún test cuyo precio de venta sea menor a cinco euros», se refiere Barco al precio que los farmacéuticos compran este producto y al que, después, deben sumar su margen de beneficios.

Con independencia de esto, lo que debe tener en cuenta el cliente que acuda a una farmacia de Ávila a por un test de anticuerpos o antígenos es que deberá ser él mismo el que se lo realice en casa. «Nosotros, al dispensarlo, explicamos cómo debe usarse para asegurarse de que se hace correctamente y cómo se interpreta el resultado», explica Barco. «Pero no hacemos los test», aclara.

Y no será por falta de ganas. Porque como recalca también la presidenta delColegio de Ávila, el Consejo Autonómico se ofreció a la Consejería de Sanidad para convertir las farmacias en puntos autorizados. «Pero no lo consideró necesario», lamenta Barco, que aún así explica que ese ofrecimiento sigue sobre la mesa.

En cualquier caso, y siempre y cuando los farmacéuticos vean que la persona que quiere realizarse el test es muy mayor o no va a poder hacerlo solo en casa, se les ayuda. Pero sólo, recalca, en casos excepcionales. «Porque esto no es como un test de embarazo», argumenta la farmacéutica. «Para hacer este test hay que quitarse la mascarilla; tomar una muestra de la nariz, que es la zona más peligrosa; necesitaríamos unos contenedores específicos para desechos que no tenemos...», presenta el elevado riesgo que supone realizar estos test.

Menciona también la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Ávila que los profesionales de la provincia tampoco están capacitados, al no hacer ellos mismos estos test, para controlar los positivos que puedan aparecer en ellos.

Para ello, apela a la responsabilidad de aquellos que se los realicen, que en el caso de ver en la prueba un resultado positivo (o incluso si es negativo pero tienen síntomas o dudas de poder tener el virus en sus cuerpos) deben aislarse inmediatamente y ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias.

Lea la información completa en la edición impresa de Diario de Ávila.