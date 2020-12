Se resiste la primera victoria en El Mancho

CULTURAL CEBREREÑA. Javi Gordo; Garrido, Juanma, Ruba, Pichu; Grillo, Pakato, Pérez (Perdi, 70´); Sebas (Chino Zapatera, 79´), Guille (Manu, 88´) y Terleira.

MIRANDÉS B. Alberto; Siu (Víctor Rodríguez, 70´), Ayerdi, Rodrigo, Carles Marco: Arkaitz, Santolaya (Masogo, 70), De La Mata; Zunzu (David Acedo, 88´), Mario García (Franco, 88´) y Alfredo.

ÁRBITRO. Pablo Gómez (Salamantino). Tarjetas amarillas a Pichu, Garri, Pepe García; y Siu. Tarjeta roja a Diego Pérez (83´).

Incidencias. Partido disputado en El Mancho-Ángel Sastre.

Nadie consiguió deshacer el 0-0 en el marcador en la fría tarde de Cebreros. Los locales intentaron lograr la primera victoria en casa hasta el último minuto, pero la madera y las imprecisiones les impidieron imponerse a un Mirandés B que no fue capaz de encontrar su juego en ningún momento.

La gran oportunidad de los primero 45 minutos estuvo de lado del conjunto de Miranda de Ebro. Tras un saque de esquina por parte del conjunto local que no encontró rematador, los jabatos de Jonathan Prado lograron salir a la contra. El balón llegó hasta Mario García que comenzó a correr en dirección a la portería de Gordo, pero, cuando ya se había adentrado en zona de gol, Pérez llegó por detrás arrebatando el balón al delantero rojillo sin darle opción al remate. Lejos de salir el esférico del área y finalizar la acción de peligro a favor del conjunto visitante, una sucesión de rebotes calló a los pies de Alfredo que remató y obligó a Gordo a estirarse para evitar el 0-1.

A la vuelta de vestuarios, el conjunto verdiblanco salió dispuesto anotar el primer gol del partido y el primero de la temporada en su casa. La Cultural Deportiva Cebrereña, que no paró de intentarlo durante todo el partido, pudo llevarse el partido en el último minuto del encuentro, pero el larguero repelió el disparo de falta desde la frontal del área de Chino Zapatera.