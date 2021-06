El PSOE plantea la creación de una Mesa del Casco Histórico

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Yolanda Vázquez, dio a conocer este martes las proposiciones que presentarán en el Pleno que se celebra este miércoles. Una sesión en la que «de nuevo, ponemos de manifiesto la pasividad en materia industrial y la falta de compromiso con los distintos barrios de Ávila, en este caso, con el centro histórico», expresó Vázquez.

«Hace tiempo que el casco histórico de la ciudad se ha convertido en una especie de museo al aire libre, pensado en el turista, pero no en el vecino. Accesibilidad, limpieza, pavimentación, servicios, vivienda… Todas son cuestiones que requieren de una revisión para implementar mejoras que permitan dotar de vida y recuperar peso en el trazado de la ciudad. La conservación y revitalización de nuestra zona centro requiere una visión amplia e interdisciplinar que no puede ser encarada solamente desde el cuidado del patrimonio construido, sino que debe ser un proyecto más ambicioso y, sobre todo, teniendo en cuenta que al ciudadano como pilar en torno al que articular las políticas», dijo la portavoz socialista quien sostiene que «es urgente incentivar la incorporación de nuevos residentes, cuyas características contribuyan a ofrecer un giro ante la decadencia demográfica, degradación urbana y dinámica económica».

Por eso, el Grupo Socialista pide que la creación de una Mesa del Casco Histórico, como órgano de participación del que formen parte los grupos municipales, asociaciones de vecinos (en especial la AV Puerta del Alcázar) y cuantas instituciones u organizaciones se considere oportuno, en la que se aporten y debatan propuestas e ideas que sirvan de base para la elaboración, dentro del presente mandato, de un plan de revitalización integral de la zona centro de la ciudad, en el que se recojan medidas en el ámbito del urbanismo, la vivienda, el comercio, el patrimonio, la cultura, las infraestructuras y servicios en general.

De otra parte, el impulso de la industria es otra de las cuestiones que preocupan a los socialistas «porque llevamos dos años de mandato y no notamos ningún avance». En este sentido, Vázquez recalcó que «las peticiones para el impulso de Planes Especiales de Empleo o de Planes de Promoción Industrial son y han sido una constante desde hace años en nuestra ciudad, donde, lamentablemente, no ha habido avances y donde vamos acumulando retrasos, perdiendo un tiempo que no tenemos».

«El Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno aprobado el pasado año, pretende contribuir a paliar ese déficit industrial de nuestro municipio, por lo que su desarrollo no puede demorarse ni estancarse, pues de hacerlo podríamos seguir perdiendo oportunidades, manteniéndonos en ese eterno furgón de cola que en industria siempre ha estado esta ciudad», precisó la portavoz socialista.

Yolanda Vázquez, por tanto, va a pedir al pleno, en nombre de los socialistas, «instar a la Junta de Castilla y León a iniciar de manera inmediata para que puedan estar adjudicadas antes de finalizar el presente año, las obras necesarias para dotar de suministro eléctrico al polígono de Vicolozano que se recogen el Programa Territorial de Fomento».