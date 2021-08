Las perfectas 'abuelas' del siglo XXI

Cuando un bebé llega a casa son muchas las dudas y cuestiones que deben resolver los padres. Y buena parte de ellas tiene que ver con el cuidado y la educación que van a prestarle. Sobre todo, cuando ambos deben incorporarse al mundo laboral. Llega entonces el momento de pensar con quién se va a quedar el pequeño. Guarderías tradicionales y abuelos son dos de los comodines de los que tiran muchas familias. Pero no son los únicos.

En pleno siglo XXI y siguiendo la estela de otros muchos países europeos, en España comienza a cobrar fuerza la figura de la ‘Madre de Día’, mujeres como Marta Martín, responsable de ‘ElRinconcito’, en Arévalo, que ha creado un hogar para atender de una manera muy especial a pequeños de la localidad de cero a tres años.

‘En Rinconcito’ no es una guardería. Tampoco la casa de la abuela. Yno es la casa de papá y mamá. Pero como en todos los hogares de las madres de día, en este espacio se encuentra lo mejor de los tres lugares.

«Nosotras tenemos la receta de la abuela ideal pero con formación», comienza Marta a describir en palabras la labor que desarrolla con dedicación y entrega, y siempre pensando en el bienestar de los pequeños.

En su hogar, ella se esfuerza en «acompañar» a los pequeños de una manera diferente.

Y acompañar es una palabra que repite no pocas veces en nuestra charla. Acompañamiento, cuidado, atención, ternura, hermandad, hogar... Son los términos que combinados en su justa medida logran que los hogares de las madres de día vayan ganando peso entre los padres españoles, que encuentran en estos espacios un lugar en el que poder dejar a sus pequeños con tranquilidad, sabiendo que estarán como en casa.

no son guarderías. Una de las principales diferencias con las guarderías tradicionales, nos explica Marta, es la ratio de alumnos. En ‘El Rinconcito’ la cantidad máxima permitida de pequeños es cuatro. Y eso ayuda a que se formen pequeñas familias en las que se atienden las necesidades de cada miembro de manera individualizada. «Por ejemplo, a un niño introvertido, en una guardería no se le llega de igual manera que yo puedo hacerlo. Y quizá al que más atención demanda, no se le da la respuesta que de verdad necesita», pone Marta un ejemplo de esa atención cercana y personalizada que una madre de día sí puede dispensar a los pequeños.

Lo hace desde el primer instante, llevando a cabo, incluso, un proceso de adaptación en las casas de las familias. Se crea así un vínculo entre la madre de día y el pequeño muy estrecho, que hace que ese niño se sienta como en su propia casa cuando llega al hogar de su madre de día.

«Y los caminos de los niños se cruzan de una manera muy especial», dice con emoción Marta, que habla de cómo, el hecho de que los pequeños tengan en ocasiones edades diferentes contribuye a fomentar esas bonitas relaciones, casi fraternales.

Juguetes de madera, salidas al aire libre, siestas en silencio, horarios personalizados... Son algunas de las muchas ventajas que ofrecen las madres de día, que en estos ‘tiempos covid’ también pueden presumir de ser espacios seguros, gracias a las burbujas que crean en sus reducidos grupos.

«Cuidamos la higiene, la ventilación... Pero en realidad, eso es algo que ya hacíamos antes», quiere dejar claro Marta, que presume de que sus peques no se ponen malos en ‘El Rinconcito’.

Para ella, su trabajo es su pasión. Y lo defiende a capa y espada, aunque en algunos momentos, como les ocurre a muchas de sus compañeras, se sienta algo incomprendida.«Es que defender una novedad educativa como ésta en el mundo rural es complicado», reflexiona en alta voz Marta, que envidia el prestigio que la figura de las madres de día tiene en otros países europeos. «En Europa son centros respetables, pero en España es todavía un concepto abastracto», plantea esta experta en educación infantil, que amplía toda esta información en www.elrinconcitodelospeques.com.