Sin abonar las horas extras por la borrasca Filomena

Los trabajos extraordinarios que realizaron varios servicios municipales durante la borrasca Filomena todavía no han sido abonados a la plantilla afectada por parte del Ayuntamiento de Ávila. Así lo confirman desde la sección sindical de Comisiones Obreras, mayoritaria en el Consistorio, al tiempo que indican que la acumulación de impagos de horas extraordinarias, gratificaciones y productividades afecta a un buen número de trabajadores municipales, sin poder precisar la cifra ni la cuantía adeudada por la «opacidad» del Ayuntamiento en este tema y al no existir un plan de productividad y gratificaciones.

Esta situación, que este sindicato viene denunciando desde hace aproximadamente un año y que, según explican, «está estancada», ha generado un gran malestar entre la plantilla afectada y, a juicio de CCOO, parece difícil que se pueda encauzar «cuando la Mesa General de Negociación no se convoca desde marzo o abril y es ahí donde se deben plasmar los planes de productividad», por ejemplo para los episodios de nevadas. Recuerda también esta sección sindical que hay agentes de la Policía Local «todavía no han cobrado la productividad del tercer trimestre de 2020» y aseguran desconocer si se ha resuelto el cobro por la labor extraordinaria que realizaron las trabajadoras sociales al inicio del estado de alarma, que también estaba pendiente.

«Es el pan nuestro de cada día en el Ayuntamiento, que los trabajadores realicen su labor de una forma extraordinaria y que el equipo de gobierno no cumpla en tiempo y forma», afirman desde el sindicato con mayor representación en el Consistorio de la capital, quienes entienden que «las situaciones extraordinarias deberían estar reguladas en la Mesa General de Negociación con los representantes de los trabajadores».

En ese sentido, tras las últimas conversaciones mantenidas por CCOO con el equipo de gobierno, aseguran desde la sección sindical que «existe un compromiso de palabra del teniente de alcalde José Ramón Budiño de que hay que resolver esta situación que a ellos también les preocupa porque saben que hay malestar en la plantilla». Y es que, como apuntan, «ahora que viene un nuevo temporal, se pueden encontrar con que haya trabajadores que no salgan a limpiar la nieve porque todavía no han cobrado lo de hace un año». Recuerdan al respecto que «el equipo de gobierno prometió personalmente unas cantidades cuya plasmación en un papel fue imposible porque el propio interventor municipal dijo que no era posible».

La forma de evitar esa situación, entienden desde este sindicato, pasa por que «la Mesa General de Negociación funcione de forma regular y que todos los temas laborales se negocien con los representantes de los trabajadores. Debe haber un reglamento de funcionamiento, al que también se han comprometido desde el gobierno municipal, para que la plantilla del Ayuntamiento sepa que el pago de los trabajos extraordinarios que realicen está garantizado, así que la pelota está sobre el tejado del equipo de gobierno».

Este periódico se puso en contacto con el gobierno municipal para recoger su postura sobre este asunto, pero no hubo respuesta.