El Grupo Almanzor colocará ‘su’ belén

Será de una manera muy diferente a otros años, pero será. «Es una de nuestras actividades más tradicionales dentro del grupo. Tiene los mismos años que el club» recuerda Elena Delgado, presidenta del Grupo Almanzor cuando explica lo que supone la Marcha del Belén. Una actividad que siempre ha sido especial para el club abulense y que en un año tan complicado como este 2020 debía hacerse realidad. «Nos daba mucha pena acabar el año sin poder realizar siquiera esta actividad» señala en una propuesta que cambia en la forma pero no en el fondo.

«Dándole un par de vueltas se nos ocurrió hacer un belén repartido entre todos los belenes que la gente quiera hacer» describe. En grupos que no superen los seis integrantes o de manera individual, entre el 19 y 20 de diciembre los participantes deben elegir una ruta y un enclave –«puede ser una ruta, un pico, un paraje especial para ellos»– al que se lleven unos motivos navideños, realizando unas fotos o vídeo que deberán enviar al club. Una vez recibidos todos, el club realizará con ellos un vídeo conmemorativo de la actividad «con todos los belenes que se han colocado».

Una forma de mantener la actividad pero no menos de «ayudar» desde el club ante lo que está ocurriendo. «El Grupo Almanzor donará un euro al Banco de Alimentos por cada uno de los participantes» señala Elena. Un fin solidario y una actividad gratuita que son seña inequívoca del club, que ha querido mantener en este caso viva una actividad que se desarrollará este fin de semana pero cuyos resultados se podrán ver en el vídeo final con el que, de alguna manera, el Grupo Almanzor espera sentirse unido de nuevo.

Inscripción hasta el jueves

Las inscripciones para esta actividad, que es gratuita, permanecerán abiertas hasta este mismo jueves. Se pueden realizar en la propia sede del club, situada en la Avenida de Portugal 29 Bajo D, en el email grupoalmanzor@gmail.com o en el teléfono y whatsapp 605 906 011. Una actividad para la que, como bien recuerda Elena Delgado, «no hace falta ser socio. Es una actividad que puede realizar cualquier persona». Cambia el modo de realizar la actividad y cambian el detalle que el club solía tener con los participantes de la marcha. Del caldito caliente de otras ediciones a los dulces que podrán recoger este mismo jueves en la sede. «Necesitábamos animarnos con alguna actividad» reconoce la presidenta del Grupo Almanzor ante lo que estaba suponiendo una ausencia de actividades en un prolijo calendario 2020 del que apenas pudieron realizarse un par de eventos en los primeros meses del año. «Ya tenemos diseñado el calendario 2021. A la espera de ver cómo evoluciona la situación, la idea es intentar empezar tras las Navidades aunque sea a través de una actividad menos numerosa».