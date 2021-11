Cedano deja el PSOE pero seguirá de alcalde en Almazán

El alcalde de Almazán y diputado provincial por el PSOE en la Diputación de Soria, Jesús Cedazo, anunció hoy su renuncia a su acta de diputado y su solicitud de baja de la formación socialista en la provincia para no perjudicarla por "un error estrictamente personal", en relación a su positivo en alcoholemia, si bien informó sobre su voluntad de continuar como alcalde de la localidad soriana de Almazán.

En un comunicado remitido por el PSOE de Soria a Ical, Cedazo señaló que "después de los hechos ocurridos y conocidos por todos, asumidas las consecuencias que conllevan" y reiterándose en sus "disculpas", informó sobre su renuncia "irrevocable" a su acta como diputado provincial por el PSOE en el partido judicial de Almazán, para que "este lamentable suceso no pueda enturbiar la encomiable labor socialista en la institución".

De la misma manera, Cedazo transmitió su solicitud de baja "voluntaria" del PSOE de Soria, con el que sigue compartiendo "proyecto y objetivos" pero al que no quiere "perjudicar" por un error "estrictamente personal".

En cualquier caso, Cedazo también manifestó su decisión de mantener su acta de concejal y, con ella, la Alcaldía de Almazán "mientras siga contando con el respaldo de mis compañeros y compañeras en el Consistorio", poniéndose como meta "seguir trabajando por y para" el pueblo soriano, "con el mismo empeño y tenacidad" con que lo hizo "siempre" y, en especial, durante los dos últimos años y medio.

"Mi pueblo y el respaldo recibido por la gran mayoría de los adnamantinos hace algo más de dos años me obligan, por responsabilidad ante ellos y con ellos, a centrarme en lo que más me importa: Almazán. Ahora no puedo bajarme de este tren", concluyó.