«Dos años perdidos» en el Ayuntamiento de Ávila

Dos años perdidos». Así definió Sonsoles Sánchez-Reyes, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila, los dos primeros años de la legislatura, en el balance «real» que efectuó de ese periodo.

Sánchez-Reyes, que compareció acompañada de Miguel Encinar y Mario Ayuso, insistió en que en estos dos años Por Ávila no ha hecho «nada» por la ciudad, y recordó que «el año pasado, al cumplirse el primer año de mandato, se atrevieron a decir que habían dado la vuelta a la ciudad; sí, sí; dar vueltas es lo que han hecho, marear la perdiz, es lo único que han sabido hacer en este tiempo». A su vez, precisó que «este equipo de gobierno demuestra todos los días que es incapaz de gestionar la ciudad, que no tiene proyecto propio para Ávila, que no es más que un batallón de concejales liberados», y añadió que «lo único que saben es gestionar su álbum de fotos».

Según Sánchez-Reyes, en estos dos años «hay más paro, menos comunicaciones y hasta han dicho que ven positivo que se mantenga el peaje a Madrid hasta 2029». Y se preguntó si había mejorado algo la ciudad en iluminación, limpieza, mantenimiento de aceras, jardines, calzadas, en el estado de las instalaciones. La concejal popular criticó la subida de impuestos, así como el «hachazo del IBI», que se han mantenido a pesar de la pandemia, lo que, a su juicio, «es lo fácil, que paguen los abulenses presentes y también los futuros, porque ha subido la deuda municipal y no se nota en inversiones de calado propias». También se refirió a la tasa que han introducido para cobrar a las asociaciones y entidades por uso de material municipal para realizar sus actividades, «asfixiando así a acciones que dinamizan la ciudad y sus barrios».

Sánchez-Reyes hizo mención a continuación de la paralización de proyectos «importantes» para la ciudad «por una sola razón, a este alcalde y a su partido les da urticaria el consenso», acusándoles de «populismo». En este sentido se refirió a dos ejemplos: el Plan Cogotas y la RPT del Ayuntamiento de Ávila. Sánchez-Reyes señaló que es «sonrojante» ver cómo utilizan la sequía para explicar sus problemas al llegar a la Alcaldía, y precisó que «la sequía de 2019 se solucionó simple y llanamente porque llovió», y advirtió de que la «sequía volverá» y aunque «Ávila tiene en la mano la solución del problema endémico de la falta de agua, el Plan Cogotas, pero el alcalde prefiere crear una mesa para discutir si son galgos o podencos». Además reprochó al alcalde que utilice para excusar su «inacción» Filomena o la pandemia.

«Las excusas constantes del equipo de Por Ávila para resolver los problemas reales de los abulenses y de la ciudad hacen que los vecinos estén aburridos de soberbia, prepotencia y pocas acciones para resolver los problemas de Ávila, como prometieron», apuntó Sánchez-Reyes, que reprochó que no tienen «ni un solo proyecto propio para la ciudad». Así, precisó que «el alcalde ha ido a remolque de quien de verdad está invirtiendo para mejorar Ávila, la Junta de Castilla y León, y también de los proyectos conseguidos e impulsados por la anterior Corporación municipal». En este sentido, se refirió a los proyectos del ARU de La Cacharra, el Teso, el Plan Territorial de Fomento o la Edusi, y apuntó que «no hay un solo proyecto propio de Por Ávila que haya fructificado o que se haya intuido en estos dos años, en ninguna materia». Y señaló que «viven de la herencia recibida, y además con deslealtad», y les volvió a pedir que saquen el listado de facturas que se quedaron sin pagar y recordó los 12 millones de euros que quedaron en las cuentas del Ayuntamiento para afrontarlas.

Según Sánchez-Reyes, «Por Ávila ha demostrado en 24 meses lo que muchos intuíamos que era, un proyecto personalista de quienes siempre han tenido como objetivo vivir de la política, y la ciudad lo está pagando, porque demuestran que son un proyecto fallido y populista».

Como conclusión, aseguró que “ojalá hubiera menos Por Ávila y más para Ávila y los abulenses desde este Ayuntamiento».

A continuación, hizo alusión a las propuestas que han realizado desde el PP en estos dos años, «siempre las hemos hecho con la mejor voluntad e intención de que Ávila prospere en todos los sentidos, que sea una ciudad más habitable, más humana, más cómoda y amable, primero para los abulenses y luego para quienes nos visitan». En este sentido, precisó que han propuesto planes a corto y medio plazo, «pero nos hemos encontrado con la inacción del equipo de Por Ávila y Ciudadanos, que muchas veces han rechazado nuestras propuestas por el mero hecho de que las hacíamos desde el Partido Popular y otras tantas las han aprobado pero solo para meterlas después e un cajón y dejarlas olvidadas». Y precisó que «ésta es la forma de gobernar de los transparentes, de los cercanos, de los que venían a cambiarlo todo… Lo han hecho, pero a peor, sin una idea propia, sin capacidad de gestión del día a día y sin plan para pensar en la Ávila del futuro».